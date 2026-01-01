Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Statistika dopravních nehod na Kroměřížsku za rok 2025
Dopravní policisté řešili 537 nehod.
V loňském roce řešili dopravní policisté na silnicích v okrese Kroměříž 537 nehod, s tzv. ohlašovací povinností. Předloni to bylo 547.
V roce 2025 přišlo o život vlivem dopravních nehod celkem pět osob. Jednalo se převážně o řidiče motorových vozidel, jeden z nich byl řidičem nemotorového vozidla. V roce 2024 to byli čtyři lidé. Přitom kolikrát stačilo jen málo – nepřeceňovat své síly, přizpůsobit rychlost jízdy povětrnostním podmínkám, stavu a povaze komunikace a připoutat se. Těžké zranění loni utrpělo 22 osob, tedy o devět více než předloni. V roce 2025 bylo vlivem dopravních nehod 245 lehce zraněných osob, v roce 2024 pak 239.
Mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří chodci a cyklisté. Důležité proto je, aby cyklisté i chodci byli mimo jiné v provozu řádně vidět. Chodci jsou povinni mít na sobě za snížené viditelnosti mimo obec prvky z retroreflexního materiálu. Policisté apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby toto dodržovali a co víc, aby nosili reflexní prvky i v obcích a to zejména tam, kde je osvětlení nedostačující.
Loni jsme řešili 54 nehod zaviněných řidičem nemotorového vozidla a pět nehod, které zavinili samotní chodci. Dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu bylo loni 41, stejně jako předloni. (Pod vlivem drog 2)
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti nebo nesprávné předjíždění.
Nehody občas zavinila i zvěř nebo domácí zvířata. Ke srážkám se zvěří obecně dochází na okrajích lesů, v lese a u polí, a to většinou v brzkých ranních hodinách nebo k večeru. Nejčastěji se setkáváme se střety se srnci, srnami, laněmi, daňky, ale i divokými prasaty, zajíci či bažanty. Občas se vyskytnou i srážky s domácími zvířaty (pes, kočka).
Bezpečnost na silnicích patří mezi hlavní priority Policie ČR. Provádíme proto řadu dopravně bezpečnostních akcí. Snažíme se tak eliminovat dopravní přestupky a tím i nehody, které mají mnohdy fatální následky. Realizujeme také preventivní projekty zaměřené i na další účastníky silničního provozu, především cyklisty a chodce, protože právě oni jsou nejohroženějšími účastníky silničního provozu.
28. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.