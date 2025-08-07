Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Statistika dopravní nehodovosti na Plzeňsku za červenec 2025
První měsíc letních prázdnin je za námi a my můžeme bilancovat. Během tohoto měsíce evidovali policisté v Plzeňském kraji celkem 397 dopravních nehod. V porovnání se stejným obdobím roku loňského jsme tak zaznamenali pokles, a to o 22 událostí. Velmi potěšující zpráva je, že na našich silnicích v červenci nevyhasl ani jeden lidský život. Těžké zranění utrpělo deset osob, 174 osob pak utrpělo zranění lehké. Vloni v červenci zemřeli při dopravních nehodách čtyři lidé.
Časové rozložení dopravních nehod
Nejvíce dopravních nehod se stalo ve středu nebo ve čtvrtek, v obou dnech shodně došlo k 68 dopravním nehodám. Nejméně se havarovalo v neděli, kdy v tento den evidovali policisté 39 dopravních nehod.
Dopravní nehody podle zavinění
Řidiči motorových vozidel zavinili v červenci celkem 350 dopravních nehod, chodci pak sedm dopravních nehod. V osmi případech řidič, který dopravní nehodu zavinil, z místa ujel.
Příčiny dopravních nehod
Více jak polovina evidovaných dopravních nehod zaviněných řidičem motorového vozidla připadá na nesprávný způsob jízdy (celkem 252 dopravních nehod). Mezi další hlavní příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost (59 dopravních nehod), nedání předosti v jízdě (35 dopravních nehod) a nesprávné předjíždění (4).
Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu
Při třiceti dopravních nehodách bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou. Jednadvaceti z nich bylo při dechové zkoušce naměřeno více než jedno promile alkoholu, kdy alarmující je, že sedmnáct osob mělo výsledek dechové zkoušky dokonce vyšší než 1,5 promile alkoholu.
Dopravní nehody podle místa
Z celkového počtu 397 dopravních nehod jsme evidovali 265 dopravních nehod v obcích a mimo obec pak 132 dopravních nehod. Na dálnicích, které vedou naším krajem, jsme evidovali celkem 15 dopravních nehod, na silnicích I. třídy 54 dopravních nehod, na silnicích II. třídy 67 dopravních nehod a na silnicích III. třídy 41 dopravních nehod. Na železničním přejezdu v červenci došlo k jedné dopravní nehodě.
Dopravní nehody v červenci v jednotlivých okresech
V prvním prázdninovém měsíci se nejvíce dopravních nehod stalo v Plzni – městě. Plzeňští dopravní policisté evidovali celkem 146 dopravních nehod, při kterých bylo těžce zraněno pět osob a 48 osob zraněno lehce. Hlavní příčinou dopravních nehod byl v Plzni nesprávný způsob jízdy (97 dopravních nehod), nedání přednosti v jízdě (21 dopravních nehod) a nepřiměřená rychlost (7).
Dopravní policisté z územního odboru Plzeň – venkov evidovali v okresech Plzeň – sever a Plzeň – jich celkem 86 dopravních nehod. Těžká zranění utrpěly dvě osoby, 46 osob bylo zraněno lehce. I zde byl hlavní příčinou dopravních nehod nesprávný způsob jízdy (55 dopravních nehod), dále nepřiměřená rychlost (20 dopravních nehod) a nedání přednosti v jízdě (5 dopravních nehod).
Domažličtí dopravní policisté ve svém okrese na silnicích Domažlicka evidovali celkem 55 dopravních nehod. Dvě osoby při nich utrpěly těžká zranění, 18 osob utrpělo zranění lehká. Rovněž hlavní příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy (35 dopravní nehod), nepřiměřená rychlost (8 dopravních nehod) a nedání přednosti v jízdě (3 dopravní nehody).
Na silnicích Klatovska šetřili policisté celkem 50 dopravních nehod, kdy jeden člověk utrpěl těžké zranění a 32 osob bylo zraněno lehce. Opět zde převládal jako hlavní příčina nesprávný způsob jízdy (29 dopravních nehod), nepřiměřená rychlost (9 dopravních nehod) a nedání přednosti v jízdě (3 dopravní nehody).
Co se týče okresu Tachov, tak zde dopravní policisté zaevidovali 37 dopravních nehod. Během nich nebylo zaznamenáno žádné těžké zranění, jen samá lehká zranění, a to v 25 případech. Hlavní příčinou byl opět nesprávný způsob jízdy (23 dopravních nehod), nepřiměřená rychlost (8 dopravních nehod) a nedání přednosti v jízdě (2 dopravní nehody).
Na Rokycansku bylo oznámeno celkem 23 dopravních nehod, kdy lehká zranění utrpělo 5 osob. Ve třinácti případech dopravní nehodu zapříčinil nesprávný způsob jízdy řidiče, sedm řidičů nepřizpůsobilo rychlost jízdy a jeden řidič nedal přednost v jízdě jinému vozidlu.
Ve snaze snížit počet dopravních nehod a přetrvávající nekázeň účastníků silničního provozu provádějí policisté dopravně bezpečnostní akce. Při nich se zaměřují na priority služby dopravní policie a dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, ale rovněž pátrají po hledaných osobách, odcizených motorových vozidlech a věcech. Věnují se také nelegální migraci.
Nezastupitelnou roli na úseku dopravy má prevence. Nejen o prázdninách organizujeme řadu preventivních akcí, při kterých řidičům, motocyklistům, cyklistům i chodcům v rámci silničních kontrol připomínáme důležitost dodržování pravidel v silničním provozu.
Přejeme všem hezký zbytek prázdnin, příjemnou dovolenou a vždy šťastný návrat domů.
por. Dagmar Mifková
7. srpna 2025