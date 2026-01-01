Statistika daktyloskopie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o poskytnutí:
„.Statistických údajů:
a. o počtu vypracovaných odborných vyjádření a znaleckých posudků z odvětví daktyloskopie v letech 2020 až 2026 s vymezením podle jednotlivých krajských ředitelství Policie České republiky (OKTE, KÚP);
b. o počtu případů, v nichž byla vyhodnocena shoda zajištěné daktyloskopické stopy z místa činu se srovnávacími otisky osoby podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu v letech 2020-2026;
c. o aktuálním počtu daktyloskopických karet evidovaných v daktyloskopických evidencích.“
K žádosti Policie České republiky sdělila:
Ad. a. V roce 2020 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií celkem zpracováno 8897 znaleckých výstupů z odvětví daktyloskopie. Z toho bylo 8718 odborných vyjádření (dále jen "OV") a 179 znaleckých posudků (dále jen "ZP"). Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 354 OV a 57 ZP. Celkem 411 znaleckých výstupů.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 972 OV a 14 ZP. Celkem 986 znaleckých výstupů.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 1303 OV a 0 ZP. Celkem 1303 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 472 OV a 3 ZP. Celkem 475 znaleckých výstupů.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 856 OV a 84 ZP. Celkem 940 znaleckých výstupů.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 1881 OV a 0 ZP. Celkem 1881 znaleckých výstupů.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 571 OV a 0 ZP. Celkem 571 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 1152 OV a 3 ZP. Celkem 1155 znaleckých výstupů.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 1148 OV a 17 ZP. Celkem 1165 znaleckých výstupů
- Pyrotechnická služba - Celkem 0 znaleckých výstupů (pozn. Pyrotechnická služba neprovádí znalecké zkoumání v odvětví daktyloskopie).
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 9 OV a 1 ZP. Celkem 10 znaleckých výstupů.
V roce 2021 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií celkem zpracováno 8238 znaleckých výstupů z odvětví daktyloskopie. Z toho bylo 8122 OV a 116 ZP. Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 434 OV a 72 ZP. Celkem 506 znaleckých výstupů.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 904 OV a 12 ZP. Celkem 916 znaleckých výstupů.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 1336 OV a 1 ZP. Celkem 1317 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 414 OV a 10 ZP. Celkem 424 znaleckých výstupů.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 763 OV a 15 ZP. Celkem 778 znaleckých výstupů.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 1799 OV a 0 ZP. Celkem 1799 znaleckých výstupů.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 617 OV a 0 ZP. Celkem 617 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 1050 OV a 1 ZP. Celkem 1051 znaleckých výstupů.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 792 OV a 5 ZP. Celkem 797 znaleckých výstupů
- Pyrotechnická služba - Celkem 0 znaleckých výstupů (pozn. Pyrotechnická služba neprovádí znalecké zkoumání v odvětví daktyloskopie).
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 13 OV a 0 ZP. Celkem 13 znaleckých výstupů.
V roce 2022 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií celkem zpracováno 9396 znaleckých výstupů z odvětví daktyloskopie. Z toho bylo 9286 OV a 110 ZP. Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 450 OV a 50 ZP. Celkem 500 znaleckých výstupů.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 1046 OV a 11 ZP. Celkem 1057 znaleckých výstupů.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 1269 OV a 1 ZP. Celkem 1270 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 410 OV a 4 ZP. Celkem 414 znaleckých výstupů.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 741 OV a 35 ZP. Celkem 776 znaleckých výstupů.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 2245 OV a 0 ZP. Celkem 2245 znaleckých výstupů.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 673 OV a 0 ZP. Celkem 673 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 1419 OV a 0 ZP. Celkem 1419 znaleckých výstupů.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 1001 OV a 9 ZP. Celkem 1010 znaleckých výstupů
- Pyrotechnická služba - Celkem 0 znaleckých výstupů (pozn. Pyrotechnická služba neprovádí znalecké zkoumání v odvětví daktyloskopie).
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 32 OV a 0 ZP. Celkem 32 znaleckých výstupů.
V roce 2023 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií celkem zpracováno 8899 znaleckých výstupů z odvětví daktyloskopie. Z toho bylo 8811 OV a 88 ZP. Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 413 OV a 46 ZP. Celkem 459 znaleckých výstupů.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 1189 OV a 6 ZP. Celkem 1195 znaleckých výstupů.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 1198 OV a 0 ZP. Celkem 1198 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 408 OV a 6 ZP. Celkem 414 znaleckých výstupů.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 700 OV a 26 ZP. Celkem 726 znaleckých výstupů.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 2273 OV a 0 ZP. Celkem 2273 znaleckých výstupů.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 640 OV a 0 ZP. Celkem 640 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 1093 OV a 0 ZP. Celkem 1093 znaleckých výstupů.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 890 OV a 4 ZP. Celkem 894 znaleckých výstupů
- Pyrotechnická služba - Celkem 0 znaleckých výstupů (pozn. Pyrotechnická služba neprovádí znalecké zkoumání v odvětví daktyloskopie).
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 7 OV a 0 ZP. Celkem 7 znaleckých výstupů.
V roce 2024 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií celkem zpracováno 8198 znaleckých výstupů z odvětví daktyloskopie. Z toho bylo 8081 OV a 117 ZP. Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 354 OV a 53 ZP. Celkem 407 znaleckých výstupů.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 1225 OV a 3 ZP. Celkem 1228 znaleckých výstupů.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 945 OV a 0 ZP. Celkem 945 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 275 OV a 4 ZP. Celkem 279 znaleckých výstupů.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 672 OV a 43 ZP. Celkem 715 znaleckých výstupů.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 1865 OV a 0 ZP. Celkem 1865 znaleckých výstupů.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 575 OV a 0 ZP. Celkem 575 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 1196 OV a 0 ZP. Celkem 1196 znaleckých výstupů.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 963 OV a 14 ZP. Celkem 977 znaleckých výstupů
- Pyrotechnická služba - Celkem 0 znaleckých výstupů (pozn. Pyrotechnická služba neprovádí znalecké zkoumání v odvětví daktyloskopie).
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 11 OV a 0 ZP. Celkem 11 znaleckých výstupů.
V roce 2025 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií celkem zpracováno 7628 znaleckých výstupů z odvětví daktyloskopie. Z toho bylo 7587 OV a 41 ZP. Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 329 OV a 33 ZP. Celkem 362 znaleckých výstupů.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 1088 OV a 1 ZP. Celkem 1089 znaleckých výstupů.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 902 OV a 0 ZP. Celkem 902 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 357 OV a 0 ZP. Celkem 357 znaleckých výstupů.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 624 OV a 3 ZP. Celkem 627 znaleckých výstupů.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 1795 OV a 0 ZP. Celkem 1795 znaleckých výstupů.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 530 OV a 0 ZP. Celkem 530 znaleckých výstupů.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 1044 OV a 1 ZP. Celkem 1045 znaleckých výstupů.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 907 OV a 3 ZP. Celkem 910 znaleckých výstupů
- Pyrotechnická služba - Celkem 0 znaleckých výstupů (pozn. Pyrotechnická služba neprovádí znalecké zkoumání v odvětví daktyloskopie).
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 11 OV a 0 ZP. Celkem 11 znaleckých výstupů.
Daty za rok 2026 Kriminalistický ústav dosud nedisponuje, jelikož nebylo uzavřeno ani pololetí. Proto informace nelze poskytnout.
Ad. b. V roce 2020 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií vyhodnoceno celkem 2653 shod zajištěných daktyloskopických stop s pachatelem, tedy osobou, která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo jí bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.
Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 125 shod.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 164 shod.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 440 shod.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 176 shod.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 334 shod.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 661 shod.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 249 shod.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 276 shod.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 191 shod.
- Pyrotechnická služba - 0 shod.
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 37 shod.
V roce 2021 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií vyhodnoceno celkem 2625 shod zajištěných daktyloskopických stop s pachatelem, tedy osobou, která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo jí bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.
Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 310 shod.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 172 shod.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 256 shod.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 114 shod.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 564 shod.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 559 shod.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 178 shod.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 228 shod.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 159 shod.
- Pyrotechnická služba - 0 shod.
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 85 shod.
V roce 2022 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií vyhodnoceno celkem 2664 shod zajištěných daktyloskopických stop s pachatelem, tedy osobou, která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo jí bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.
Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 357 shod.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 177 shod.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 226 shod.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 85 shod.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 344 shod.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 770 shod.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 198 shod.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 288 shod.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 219 shod.
- Pyrotechnická služba - 0 shod.
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 0 shod.
V roce 2023 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií vyhodnoceno celkem 2387 shod zajištěných daktyloskopických stop s pachatelem, tedy osobou, která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo jí bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.
Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 262 shod.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 161 shod.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 249 shod.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 87 shod.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 279 shod.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 805 shod.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 117 shod.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 184 shod.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 235 shod.
- Pyrotechnická služba - 0 shod.
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 8 shod.
V roce 2024 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií vyhodnoceno celkem 2231 shod zajištěných daktyloskopických stop s pachatelem, tedy osobou, která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo jí bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.
Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 207 shod.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 132 shod.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 178 shod.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 52 shod.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 345 shod.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 742 shod.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 155 shod.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 272 shod.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 138 shod.
- Pyrotechnická služba - 0 shod.
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 10 shod.
V roce 2025 bylo v České republice znaleckými ústavy Policie České republiky a Vojenskou policií vyhodnoceno celkem 2514 shod zajištěných daktyloskopických stop s pachatelem, tedy osobou, která byla obviněna ze spáchání trestného činu nebo jí bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.
Jednotlivě po znaleckých pracovištích šlo o tyto počty:
- Kriminalistický ústav - 278 shod.
- KŘP hl. m. Prahy, OKTE - 168 shod.
- KŘP Středočeského kraje, OKTE - 243 shod.
- KŘP Jihočeského kraje, OKTE - 163 shod.
- KŘP Plzeňského kraje, OKTE - 296 shod.
- KŘP Ústeckého kraje, OKTE - 738 shod.
- KŘP Královéhradeckého kraje - 178 shod.
- KŘP Jihomoravského Kraje - 247 shod.
- KŘP Moravskoslezského kraje - 201 shod.
- Pyrotechnická služba - 0 shod.
- Oddělení kriminalistické techniky a expertiz Vojenské policie - 2 shod.
Daty za rok 2026 Kriminalistický ústav dosud nedisponuje, jelikož nebylo uzavřeno ani pololetí. Proto informace nelze poskytnout.
Ad. c. Ke dni 18. 6. 2026 bylo evidováno v systému cBIS 826 901 záznamů (karet).
pplk. Mgr. Václav Kutík, 3. 7. 2026