Statistik
KŘP hl. m. Prahy, náměstek ředitele pro SKPV, oddělení statistiky – pracovní poměr
Náplň práce
- zpracování statistiky trestné činnosti (evidenčně statistický systém kriminality) a dokonaných sebevražd
- provádění počítačové kontroly správnosti dat v databázi HZÚTŘ a HPVTŘ
- zajištění nestandardních výstupů a zpracování měsíčních uzávěrek z evidenčně statistického systému kriminality (ESSK)
- provádění kontrolní a metodické činnosti na úseku vykazování trestné činnosti na příslušných útvarech policie
Místo výkonu práce KŘP hl. m Prahy, Praha 1, Bartolomějská 7
Kvalifikační požadavky střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadujeme:
- znalost práce v ETŘ
- znalost práce na PC (produkty MS Office)
- smysl pro spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
- místo vhodné pro bývalé policisty se znalostí trestního zákoníku a trestního řádu
Platové zařazení
- podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 8. platová třída, zvláštní příplatek 2.200 Kč
Další benefity
- 25 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna na zotavenou
- závodní stravování
- možnost čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (příspěvek na rekreaci a dětské tábory, příspěvek na penzijní připojištění)
Požadované doklady:
- strukturovaný životopis (zasílejte na e-mailovou adresu: ales.drabek@pcr.cz)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců
Nástup možný: 1. 1. 2026 (případně dle domluvy)
Pracovní poměr bude uzavřen s tříměsíční zkušební dobou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na neurčito.
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Drábek – vedoucí oddělení
Tel.: 731 553 122