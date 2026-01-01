Statistické údaje o počtu odložených případů legalizace výnosů z trestné činnosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace:
„1. Statistické údaje o počtu odložených případů legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní
špinavých peněz) dle § 216 a § 217 trestního zákoníku, které jsou platné od roku 2019. V této
souvislosti žádám i o údaje za předchozí období, kdy byly tyto skutky vykazovány pod skutkovými podstatami zastření původu věci a podílnictví. Data prosím poskytněte za období let 2000 až 2023.
2. Vysvětlení pojmu objasněnost ve statistikách kriminality – konkrétně, jakým způsobem je tento ukazatel definován a vykazován v kontextu fází trestního řízení. Například: je za objasněný považován skutek, u kterého byl pachatel odsouzen, nebo postačuje jeho obžalování?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
K požadovaným statistickým údajům poskytl povinný subjekt žadatelce datový soubor „Statistika legalizace“ (viz příloha), k čemuž je třeba uvést, že statistika kriminality (dále jen „SK“) Policie České republiky neeviduje paragrafy samostatně, ale SK sleduje druhy trestné činnosti podle takticko-statistických klasifikací (dále jen „TSK“), nikoliv podle paragrafů. Jedná se o rozlišení podle kriminalistických hledisek, která jsou zpravidla stálá, neměnná, sledovatelná kontinuálně (např. vloupání do bytu). TSK je nezávislá na kvalifikaci dle trestního zákoníku - paragrafu (paragrafy se mění, ale TSK zůstává).
Paragrafy zmíněné v přiloženém datovém souboru jsou obsahem těchto TSK:
TSK 860 (§ 214, 215) - Podílnictví - platná do 2019
TSK 664 (§ 214, 215) - Překupnictví a přechovávačství - podílnictví - platná do 2019
TSK 864 (§ 216, 217) - Legalizace výnosů z trestné činnosti - platná do 2020
TSK 666 (§ 216) - Legalizace výnosů z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz - platná od 2019
TSK 667 (§ 217) - Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, tzv. praní špinavých peněz - platná od 2019
TSK 874 (§ 216) - Legalizace výnosů z trestné činnosti - platná od 2021
TSK 875 (§ 217) - Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti - platná od 2021
Skutek, který je odložen jiným způsobem než odložen podle § 159a/5 (neznámý pachatel), například § 159a/1 (skutek se nestal) nebo § 159a/1a,b (skutek odložen na přestupek), tak skutek přestává být.
Registrovaný skutek - jedná se o trestný čin, u kterého bylo zahájeno trestní řízení v předmětném období a je dosud neukončen nebo ukončen určitými způsoby.
ad 2)
Objasněný skutek je skutek, kde datum zahájení trestního řízení i datum objasnění je ve stejném období - od 1. 1. předmětného roku, prakticky se jedná o počet: registrováno → z toho objasněno.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 1. 2026