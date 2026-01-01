Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Statistické údaje kriminality na Kroměřížsku za rok 2025

Objasněnost trestných činů je 66 %. 

V roce 2025 se pachatelé na Kroměřížsku dopustili 1 074 trestných činů (do současnosti jsme objasnili 66 %). V objasňování trestných činů se kroměřížští policisté stále drží na předních příčkách nejen v rámci Zlínského kraje, ale i republiky. V roce 2024 to bylo 1 232 skutků (objasnili jsme 68 %).

Násilných trestných činů jsme v roce 2025 řešili 154, což bylo o 12 skutků více než v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patřilo například úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, loupež či vydírání.

Mravnostních trestných činů jsme vloni šetřili 34, což je o 6 méně než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění a pohlavní zneužívání.

Majetkových trestných činů jsme na Kroměřížsku v roce 2025 vyšetřovali celkem 403, což je o 30 méně než v roce 2024. Toto číslo zahrnuje vloupání, např. do vozidel, rodinných domů, bytů, ostatních objektů, krádeže prosté, ale i poškozování cizí věci.

Hospodářských trestných činů jsme vloni vyšetřovali celkem 49, tedy o 93 méně než v roce 2024. V těchto případech se nejčastěji jednalo o úvěrové podvody, podvody a daňové delikty. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době.

Vloni jsme zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši přes 10 miliónů korun.

Opět jsme zaznamenali nárůst skutků kybernetické kriminality, v této souvislosti jsme vloni řešili 187 případů (v roce 2024 to bylo 161 případů). Proto klademe velký důraz na prevenci proti tomuto druhu kriminality. Jedná se především o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod.  

28. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

