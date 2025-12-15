Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Statistické údaje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se personálního stavu OŘP Praha I-IV, a to v tomto znění žádosti:
„… Zajímají mě následující údaje pro seminární práci týkající se útvarů spadající pod obvodním ředitelství Praha I-IV:
1) Celkový počet příslušníků obvodního ředitelství policie Praha I
2) Počet příslušníků oddělení hlídkové služby OŘP Praha I. na adrese Krakovská 1340/16 110 00 Praha 1
3) Počet příslušníků dopravního inspektorátu OŘP Praha I. na adrese Krakovská 1340/16 110 00 Praha 1
4) Počet příslušníků odboru obecné kriminality OŘP Praha I.
5) Počet příslušníků odboru hospodářské kriminality OŘP Praha I.
6) Počet příslušníků na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál OŘP Praha I
7) Celkový počet příslušníků obvodního ředitelství policie Praha II
8) Počet příslušníků oddělení hlídkové služby OŘP Praha II.
9) Počet příslušníků dopravního inspektorátu OŘP Praha II.
10) Počet příslušníků odboru obecné kriminality OŘP Praha II.
11) Počet příslušníků odboru hospodářské kriminality OŘP Praha II.
12) Počet příslušníků na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál OŘP Praha II.
13) Celkový počet příslušníků obvodního ředitelství policie Praha III
14) Počet příslušníků oddělení hlídkové služby OŘP Praha III.
15) Počet příslušníků dopravního inspektorátu OŘP Praha III.
16) Počet příslušníků odboru obecné kriminality OŘP Praha III.
17) Počet příslušníků odboru hospodářské kriminality OŘP Praha III.
18) Počet příslušníků na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál OŘP Praha III
19) Celkový počet příslušníků obvodního ředitelství policie Praha IV
20) Počet příslušníků oddělení hlídkové služby OŘP Praha IV.
21) Počet příslušníků dopravního inspektorátu OŘP Praha IV.
22) Počet příslušníků odboru obecné kriminality OŘP Praha IV.
23) Počet příslušníků odboru hospodářské kriminality OŘP Praha IV.
24) Počet příslušníků na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál OŘP Praha IV..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
ad 1) 924
ad 2) 84
ad 3) 23
ad 4) 238
ad 5) 69
ad 6) 10
ad 7) 698
ad 8) 85
ad 9) 12
ad 10)158
ad 11) 51
ad 12) 9
ad 13) 715
ad 14) 59
ad 15) 11
ad 16) 157
ad 17) 65
ad 18) 10
ad 19) 848
ad 20) 97
ad 21) 14
ad 22) 190
ad 23) 68
ad 24) 7
V bodě 6 a 18 je přesný název Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III. Všechna tato oddělení týkající se Prahy I až IV spadají pod náměstka pro vnější službu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, nikoliv pod jednotlivá Obvodní ředitelství.
Oldřiška Šlosarová, 15.12.2025