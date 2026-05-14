Statistické údaje

Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"… ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí informací týkajících se bezpečnostních opatření Policie ČR v souvislosti s konáním akce "Pochod pro život" v Praze (včetně souvisejících protidemonstrací a blokád) v letech 2024, 2025 a 2026. Informace žádám jako novinářka.

Konkrétně žádám o následující údaje pro každý z uvedených ročníků (2024, 2025 a 2026) samostatně:

1. Finanční náklady: Jaké byly celkové náklady na tato bezpečnostní opatření (zahrnující zejména mzdové náklady, výplaty přesčasů, pohonné hmoty, součinnost ostatních složek a provoz techniky)?

2. Počet nasazených sil: Kolik policistů bylo do těchto opatření celkem nasazeno (včetně zapojení pořádkové policie, antikonfliktních týmů a posil z jiných krajských ředitelství)?

3. Technika: Kolik služebních vozidel a další techniky bylo využito?

4. Srovnání: Pokud má povinný subjekt k dispozici souhrnné vyhodnocení, prosím o sdělení, zda policie letos (2026) vyhodnotila bezpečnostní rizika jako vyšší oproti letům 2024 a 2025, což by odůvodňovalo případný nárůst nákladů či nasazených sil. …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila následující:

ad 1. Celkové náklady byly v roce 2024: 321.758,-Kč, v roce 2025: 623.561,-Kč a v roce 2026: 956.881,-Kč.

ad 2. Celkem bylo policistů nasazeno v roce 2024: 136, v roce 2025: 233 a v roce 2026: 781.

ad 3. Využito bylo v roce 2024: 22 vozidel, v roce 2025: 38 vozidel a v roce 2026: 80 vozidel a 1 vrtulník.

ad 4. V roce 2025 byly oznámeny 4 shromáždění. Vyšší rizikovost pro rok 2026 byla dána vyšším počtem oznámených 82 shromáždění.

Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026

