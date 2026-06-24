Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Statistické údaje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… prosím o poskytnutí níže uvedené informace o statistice trestných činů na území městské části Praha – Nebušice za uvedené období.
1. Celkový počet evidovaných trestných činů a přestupků zaznamenaných na území městské části Praha-Nebušice za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
2. Strukturu těchto deliktů dle kategorie trestné činnosti (násilná, majetková, mravnostní, hospodářská, kybernetická, ostatní), pokud jsou data takto členěna, a pokud je to možné. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 6 odst. 1 informačního zákona žadateli sdělil, že jeho požadované informace jsou zveřejněny a volně dostupné na internetových stránkách portálu Mapa kriminality. V souladu s citovaným ustanovením Vás proto odkazuje na internetovou stránku https://kriminalita.policie.gov.cz, kde lze požadované informace vyhledat a získat.
Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026