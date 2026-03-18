Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Statistické údaje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Kolik oznámení Policie České republiky bylo povinným subjektem učiněno v období posledních pěti kalendářních let (počítáno zpětně ode dne vyřízení této žádosti) vůči příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností nebo jiným správním orgánům, jejichž předmětem bylo sdělení skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že držitel řidičského oprávnění pozbyl nebo mohl pozbýt zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.
2. Kolik z oznámení uvedených v bodě 1 bylo učiněno konkrétně v kalendářním roce 2025.
3. Kolik z oznámení uvedených v bodě 1 bylo založeno na skutečnostech zjištěných Policií České republiky na základě oznámení lékaře podle § 89a zákona č. 361/2000 Sb., tedy oznámení učiněného poskytovatelem zdravotních služeb, který zjistil, že držitel řidičského oprávnění pozbyl zdravotní způsobilost nebo je zdravotně způsobilý pouze s podmínkou.
4. Kolik z oznámení uvedených v bodě 1 bylo založeno na skutečnostech zjištěných Policií České republiky vlastní činností policisty, tj. na základě přímého a bezprostředního pozorování chování osoby, které důvodně nasvědčovalo tomu, že držitel řidičského oprávnění není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, a to ve smyslu § 89b zákona č. 361/2000 Sb. ve spojení s § 2 odst. 1 a § 15 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
5. Kolik z oznámení uvedených v bodě 1 bylo učiněno v situacích, kdy podkladem pro oznámení nebylo ani oznámení lékaře podle § 89a zákona č. 361/2000 Sb., ani přímé zjištění skutečností vlastní činností policisty ve smyslu § 89b téhož zákona, nýbrž výlučně obsah sdělení samotné dotčené osoby, zejména vyjádření o jejím zdravotním nebo psychickém stavu učiněné v jiném procesním kontextu (např. v rámci trestního oznámení, vysvětlení, podání nebo jiné komunikace s Policií České republiky). …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
ad 1.,2.,3.,4.,5. Z informačního systému povinného subjektu bylo zjištěno, že ve Vámi požadovaném období bylo učiněno celkem devět oznámení podle § 89b zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících ve sdělení skutečností nasvědčujících tomu, že držitel řidičského oprávnění pozbyl nebo mohl pozbýt zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Je však třeba uvést. že za období před rokem 2024 nebyly požadované údaje evidovány, neboť tehdejší způsob vedení evidence jejich sledování neumožňoval. Současný systém evidence zároveň nerozlišuje konkrétní důvod podání oznámení (např. podnět poskytovatele zdravotních služeb či vlastní činnost policisty). Z dostupných údajů vyplývá, že v roce 2024 bylo učiněno osm oznámení a v roce 2025 jedno oznámení.
Oldřiška Šlosarová, 18.03.2026
Žadatel žádal o doplnění k již poskytnuté informaci, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Přezkoumal jednotlivé evidované případy (zejména za roky 2024) individuálně, nikoli pouze na základě agregovaného výstupu informačního systému,
2. U každého případu zjistil, zda bylo oznámení učiněno:
- na základě oznámení lékaře dle § 89a zákona č. 361/2000 Sb.,
- na základě vlastního zjištění policisty dle § 89b téhož zákona,
- nebo výlučně na základě sdělení či vyjádření samotné dotčené osoby v jiném procesním kontextu. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
V roce 2024 bylo u povinného subjektu evidováno celkem 8 případů řešení zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel. Ve všech případech se jednalo o vlastní zjištění policistů dle § 89b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), konkrétně šlo o:
- 4 případy předložení neplatného lékařského posudku
- 2 případy nepředložení lékařského posudku
- 1 případ oznámený na základě chování řidiče
- 1 případ, kdy řidič po úrazu nebyl schopen ovládat pravou ruku
V žádném případě nešlo o oznámení lékaře dle § 89a zákona o silničním provozu, ani o sdělení samotné dotčené osoby. V roce 2025 byl zatím evidován 1 případ, rovněž na základě vlastního zjištění policistů dle ust. § 89b zákona o silničním provozu, kdy osoba starší 65 let nepředložila doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Oldřiška Šlosarová, 18.03.2026