Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Statistické údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:

"… kolik dopravních nehod na místních komunikacích I. třídy na území hlavního města Prahy evidujete v souvislosti se zřízením a provozováním reklamních zařízení v období od 1. 1. 2020 do dnešního dne, tedy do 10. 11. 2025, kdy v důsledku umístěného reklamního zařízení došlo k prokazatelnému odvedení pozornosti řidiče vozidla a následné dopravní nehodě. …"

Povinný subjekt žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělil následující:

Tento specifický druh nevěnování se řízení povinný subjekt nijak statisticky neeviduje. Případný viník se v tomto případě dopouští porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Oldřiška Šlosarová, 01.12.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 