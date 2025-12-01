Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Statistické údaje
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"… kolik dopravních nehod na místních komunikacích I. třídy na území hlavního města Prahy evidujete v souvislosti se zřízením a provozováním reklamních zařízení v období od 1. 1. 2020 do dnešního dne, tedy do 10. 11. 2025, kdy v důsledku umístěného reklamního zařízení došlo k prokazatelnému odvedení pozornosti řidiče vozidla a následné dopravní nehodě. …"
Povinný subjekt žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělil následující:
Tento specifický druh nevěnování se řízení povinný subjekt nijak statisticky neeviduje. Případný viník se v tomto případě dopouští porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Oldřiška Šlosarová, 01.12.2025