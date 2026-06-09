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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Statistické údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

" … ve smyslu uvedeného zákona žádám o tyto informace:

1. Kolik případů vnějšího poškození železničních vozidel postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou bylo evidováno ve druhém pololetí roku 2025 na území Prahy a jaká byla jejich objasněnost?

2. Kolik případů vnitřního poškození železničních vozidel postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou bylo evidováno ve druhém pololetí roku 2025 na území Prahy a jaká byla jejich objasněnost?

3. Kolik případů vnitřního poškození tramvají postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou bylo evidováno ve druhém pololetí roku 2025 na území Prahy a jaká byla jejich objasněnost?

Poznámky: • Pokud není možné, nebo je obtížné uvést údaje v bodech 1 – 3 takto podrobně, je možné data sloučit ..."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím, žádosti vyhověla a žadateli sdělila následující:

ad 1-3) Na území hl. m. Prahy bylo za druhé pololetí roku 2025 (tj. 01.07-31.12.2025) spácháno na kolejových vozidlech 125 skutků poškozování cizí věci - sprejerství, objasněno bylo 6 skutků, tj. objasněnost 4,8%.

Požadovaná a Vámi pojmenovaná železniční vozidla a tramvaje spadají do jedné evidované kategorie "vozidla kolejová". Informace o konkrétním typu kolejového vozidla a zda se jedná o vnitřní či vnější poškození není statisticky evidováno (viz již naše předchozí Sdělení na Vaše žádosti).

Oldřiška Šlosarová, 09.06.2026

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