Statistické údaje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se služební pohotovosti podle § 126 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to v následujícím rozsahu:

1. Počet proplacených hodin služební pohotovosti u služebních funkcionářů v hodnosti plukovníka (ředitele bezpečnostního sboru a jeho dvou zástupců),

2. ve struktuře po jednotlivých měsících,

3. v anonymizované formě, tak, aby bylo jednoznačně odlišeno, kolik hodin služební pohotovosti připadá na každého jednotlivého anonymizovaného pracovníka zvlášť, a bylo tak možné samostatně identifikovat rozsah plnění každé z anonymizovaných osob (např. označením „Osoba A“, „Osoba B“, „Osoba C“).

Požadovaný rozsah se týká těchto organizačních celků a období:

• Obvodní ředitelství Praha – Římská III: rok 2020 a 2021

• Obvodní ředitelství Praha – Římská II: rok 2022, 2023, 2024 a leden až říjen 2025“...

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli informace sdělil (viz příloha).

Oldřiška Šlosarová, 25.11.2025

