Statistická data k § 192, 193, 193a TZ
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí statistických údajů týkajících se registrované a objasněné mravnostní kriminality v České republice v souvislosti s dětskou pornografií v online prostředí.
Konkrétně žádám o poskytnutí údajů o počtu registrovaných a objasněných skutků za období let 2020–2025 (včetně), a to v členění podle jednotlivých let a krajů ČR u následujících trestných činů:
§ 192 TZ (Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií)
§ 193 TZ (Přechovávání dětské pornografie)
§ 193a TZ (Zneužití dítěte k výrobě pornografie)
Pokud je to možné, prosím o upřesnění, u kolika z těchto registrovaných skutků byl jako komunikační kanál/prostředí identifikován internet či sociální sítě.“
Policejní prezidium České republiky jako součást povinného subjektu Policie České republiky ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudilo a žadateli poskytlo datový soubor s daty, která jsou statisticky vedena a kterými povinný subjekt disponuje.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 16. 4. 2026