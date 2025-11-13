Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Statisíce předala žena podvodníkům v hotovosti a zbytek jim poslala na účet

Neznámí pachatelé vydávající za kriminalistu a bankéře připravili ženu ze Semilska o milion korun 

Již po několikáté zveřejňujeme případ, ve kterém někdo uvěřil údajnému kriminalistovi a bankéři. Tentokrát takto vystupující podvodníci připravili ženu ze Semilska o jeden milion korun. Nejprve jí zavolala údajná kriminalistka z odboru hospodářské kriminality, která jí sdělila, že se stala obětí úvěrového podvodu s tím, že jistý muž, jehož podobiznu jí zaslala přes aplikaci WhatsApp, se měl pokusit vzít si na ní úvěr ve výši 800.000,- Kč. Dále ženě sdělila, že ji bude kontaktovat bankéř s České národní banky, který s ní uzavře duplicitní úvěr na uvedenou částku, čímž zabrání čerpání peněz údajného podvodníka ze zaslané podobizny.

Poškozená žena si na toto doporučení skutečně uzavřela úvěr ve výši 800.000,- Kč, dle pokynu údajného bankéře následně tuto částku postupně vybrala a celou ji v hotovosti předala osobně osobě u obchodního centra Nisa v Liberci, která ji na tom místě kontaktovala dle její fotky, kterou podvodníkům před tím poslala.

Tím to však neskončilo. Údajný bankéř poškozenou ženu kontaktoval znovu a přesvědčil ji o tom, že její účet byl přes veškerá opatření napaden a je potřeba ihned z něho vybrat veškerou hotovost a převézt ji na depozitní účet České spořitelny. Tento údajný bankéř ji po celou dobu utvrzoval v tom, že je ohrožena podvodníky, a to i ze strany pracovníků spořitelny. Žena tak pod velkým tlakem skutečným podvodníkům převedla ještě na uvedený účet dalších 200.000,- korun.

Veškeré okolnosti tohoto případu nyní šetří kriminalisté ze Semil, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Pachatelům v tomto případě, pokud by byli dopadeni, hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.

V souvislosti s tímto případem opět připomínáme prevenci proti podvodům s falešnými kriminalisty a bankéři ČNB:

1. Jak podvodníci postupují:

  • Volají nebo píší s tím, že jsou kriminalisté nebo pracovníci České národní banky.
  • Tvrdí, že vaše peníze jsou ohroženy, nebo že probíhá vyšetřování podvodů.
  • Vyvíjejí nátlak, abyste rychle převedli peníze na „bezpečný účet“ nebo sdělili osobní údaje (PIN, hesla, kódy z SMS).
  • V některých případech také požadují předání vysokých finančních částek v hotovosti údajné důvěryhodné osobě.
  • Často používají oficiálně znějící jména, čísla, loga a falešné e-maily.

2. Jak se chránit:

  • Nikdy neposkytujte přístupové údaje, hesla ani kódy z SMS.
  • Česká národní banka nikdy nekontaktuje občany kvůli převodu peněz nebo zabezpečení účtu.
  • Policie nikdy nepožaduje převod peněz na „bezpečný účet“.
  • Policie ani Česká národní banka nepožaduje po nikom vybírání hotovosti a její předávání na veřejně přístupných místech.
  • Pokud si nejste jistí, ukončete hovor a ověřte si informaci na oficiálních číslech Policie ČR nebo ČNB, případně u své banky, kde máte finanční prostředky uložené.
  • Ignorujte e-maily a zprávy, které vyžadují okamžité jednání pod hrozbou sankcí.
  • Nepodléhejte nátlaku – podvodníci často vytvářejí pocit naléhavosti.


    13. 11. 2025
    nprap. Dagmar Sochorová
    tisková mluvčí

