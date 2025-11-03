Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Starší chodkyně byla sražena při přecházení přechodu
Hledáme svědky dopravní nehody na Gočárově třídě v Hradci Králové.
Obracíme se na veřejnost s žádostí o součinnost při objasnění dopravní nehody, která byla dodatečně nahlášena. K nehodě došlo dne 11. září 2025 přibližně v 17:30 hodin v Hradci Králové, v městské části Pražské Předměstí, na Gočárově třídě, konkrétně na křižovatce ulic Sukovy sady – Horova.
Podle dosud zjištěných informací přecházela starší chodkyně po přechodu pro chodce ve směru Horova – Sukovy sady, přičemž vedle sebe vedla jízdní kolo typu „skládačka“. V pravém jízdním pruhu jí mělo nezjištěné vozidlo umožnit bezpečné přejití tím, že zastavilo a dávalo jí přednost. Ve stejném směru jízdy, v levém jízdním pruhu, však došlo ke střetu s vozidlem Chevrolet Spark, jehož řidič chodkyni srazil přední částí vozidla.
V důsledku střetu žena upadla na vozovku a utrpěla lehké zranění. Řidič vozidla Chevrolet ji následně odvezl do Fakultní nemocnice Hradec Králové, poskytl jí své údaje a dopravil poškozené jízdní kolo do jejího bydliště. Po vzájemné domluvě se oba rozešli s tím, že se dohodnou na dalším postupu. Dle vyjádření chodkyně však řidič následně přestal komunikovat, a proto se rozhodla věc dodatečně oznámit Policii ČR.
Chodkyně uvedla, že v době nehody se na místě nacházelo více chodců, včetně řidiče, který jí měl dávat přednost, avšak nikdo z nich na místě nezůstal.
Žádáme případné svědky události, zejména řidiče vozidla, které v pravém jízdním pruhu zastavilo a dávalo chodkyni přednost, aby se přihlásili. Zároveň uvítáme jakékoli kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, která se v danou dobu pohybovala v uvedené lokalitě.
Informace lze sdělit na dopravním inspektorátu Hradec Králové 974 527 559 nebo telefonicky na lince 158.
Děkujeme za pomoc při objasnění této události.
por. Bc. Martina Jandová
3.11.2025