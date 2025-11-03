Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Starší chodkyně byla sražena při přecházení přechodu

Hledáme svědky dopravní nehody na Gočárově třídě v Hradci Králové. 

Obracíme se na veřejnost s žádostí o součinnost při objasnění dopravní nehody, která byla dodatečně nahlášena. K nehodě došlo dne 11. září 2025 přibližně v 17:30 hodin v Hradci Králové, v městské části Pražské Předměstí, na Gočárově třídě, konkrétně na křižovatce ulic Sukovy sady – Horova.

Podle dosud zjištěných informací přecházela starší chodkyně po přechodu pro chodce ve směru Horova – Sukovy sady, přičemž vedle sebe vedla jízdní kolo typu „skládačka“. V pravém jízdním pruhu jí mělo nezjištěné vozidlo umožnit bezpečné přejití tím, že zastavilo a dávalo jí přednost. Ve stejném směru jízdy, v levém jízdním pruhu, však došlo ke střetu s vozidlem Chevrolet Spark, jehož řidič chodkyni srazil přední částí vozidla.

V důsledku střetu žena upadla na vozovku a utrpěla lehké zranění. Řidič vozidla Chevrolet ji následně odvezl do Fakultní nemocnice Hradec Králové, poskytl jí své údaje a dopravil poškozené jízdní kolo do jejího bydliště. Po vzájemné domluvě se oba rozešli s tím, že se dohodnou na dalším postupu. Dle vyjádření chodkyně však řidič následně přestal komunikovat, a proto se rozhodla věc dodatečně oznámit Policii ČR.

Chodkyně uvedla, že v době nehody se na místě nacházelo více chodců, včetně řidiče, který jí měl dávat přednost, avšak nikdo z nich na místě nezůstal.

Žádáme případné svědky události, zejména řidiče vozidla, které v pravém jízdním pruhu zastavilo a dávalo chodkyni přednost, aby se přihlásili. Zároveň uvítáme jakékoli kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, která se v danou dobu pohybovala v uvedené lokalitě.

Informace lze sdělit na dopravním inspektorátu Hradec Králové 974 527 559 nebo telefonicky na lince 158.

Děkujeme za pomoc při objasnění této události.

por. Bc. Martina Jandová
3.11.2025

Odkazy do noveho okna

jízdní kolo

jízdní kolo 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 