Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Stále stejné triky, stále nové oběti
Policie varuje před internetovými podvody
Policisté v Jindřichově Hradci se i v uplynulých týdnech zabývali sérií internetových podvodů. Ačkoliv scénáře jsou stále stejné, objevují se stále noví poškození, kteří důvěřují neznámým lidem na internetu. Pachatelé využívají strachu, důvěry i nepozornosti lidí a škody jdou do stovek tisíc korun.
Výčtem podvodů, které se odehrály během několika posledních týdnů pouze v našem okrese, chceme varovat širokou veřejnost.
Je zřejmé, že internetoví podvodníci stále nacházejí nové oběti a využívají každé příležitosti, kdy lidé ztratí ostražitost.
Níže uvádíme přehled podvodů, které se v říjnu a na začátku listopadu v našem regionu odehrály.
2. října 2025 – WhatsApp vyděrač – Poškozeného telefonicky oslovil neznámý muž, který mu tvrdil, že došlo k úniku jeho osobních údajů a hrozí zneužití finančních prostředků. Poté ho přesvědčil, že jediným řešením je okamžitě převést peníze na údajně bezpečný účet. Poškozený tak ve snaze ochránit své úspory odeslal téměř 300 tisíc korun.
9. října 2025 – Falešná investice – Poškozený muž byl kontaktován osobou, která mu tvrdila, že má zhodnocenou investici. Přes aplikaci WhatsApp mu zaslala odkaz, po jehož otevření se mu do telefonu automaticky nainstalovala neznámá aplikace. Po jejím otevření se pouze načítala, ale během této chvíle bylo muži z jeho účtu strženo přes 44 tisíc korun. Díky této aplikaci pachatelé získali informace o platební kartě, kterou měl poškozený nahranou v telefonu.
12. října 2025 – Podvodný prodej auta – Muž reagoval na inzerát s nabídkou vozidla. Prodávajícímu zaslal zálohu ve výši 20 tisíc korun. Ten mu vzápětí napsal, že platba byla omylem vrácena a požádal ho, aby částku poslal znovu. Naštěstí poškozený zpozorněl, ověřil si situaci a další platbu již neposlal.
14. října 2025 – Falešná přepravní služba – Podvodník zareagoval na inzerát ženy, která nabízela zboží k prodeji. Odkázal ji na web, který vypadal jako stránka doručovací společnosti a vyzval ji k zadání údajů o platební kartě. Krátce poté se z jejího účtu začaly odesílat platby. Žena naštěstí okamžitě kontaktovala banku a transakce zablokovala, takže nevznikla finanční škoda.
18. října 2025 – Poslala jste to špatně, pošlete znovu – Žena sháněla náhradní díly na automobil. Podvodník jí sdělil, že je má za 6500 korun, které mu obratem poslala. Následně ji přesvědčil, že špatně uvedla variabilní symbol, a že se jí peníze vrátí, pokud částku odešle znovu. Takto ji přiměl k dalším a dalším platbám, až celkem přišla o 18 tisíc korun.
23. října 2025 – Podvodný e-mail z banky – žena obdržela e-mail, který vypadal jako zpráva od její banky. Odkaz v e-mailu ji vedl na falešné internetové bankovnictví. Vyplnila zde své přihlašovací údaje i potvrzovací kódy. Tím pachatelům umožnila přístup k účtu, odkud jí během krátké doby zmizelo 240 tisíc korun.
24. října – Výhodná investice skončila půlmilionovou ztrátou – Žena narazila na internetu na reklamu výhodné investice do akcií známé energetické společnosti. Vyplnila své kontaktní údaje a brzy jí zavolal údajný investiční poradce. Po sérii telefonátů ji přesvědčil k investici do kryptoměn se slibovaným výnosem 50 %. Poškozená tak investovala téměř 500 tisíc korun. Poté s ní poradce přestal komunikovat.
31. října 2025 – Spořicí účet, který neexistoval – Ženu kontaktoval muž, který tvrdil, že má u finanční společnosti účet s 300 tisíci korun. Aby mohla peníze vybrat, musela zaplatit daň a a tu v hotovosti předat kurýrovi. Žena vybrala 110 tisíc korun a peníze odevzdala neznámému muži. Očekávaných peněz se však nedočkala.
3. listopadu 2025 – Falešný investiční poradce a vzdálený přístup – Muž byl telefonicky kontaktován osobou, která se představila jako zástupce investiční společnosti. Protože muž v minulosti skutečně investoval, uvěřil jí. Podle pokynů si nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup do telefonu, aby mohl sledovat investice. Ve skutečnosti tím umožnil pachateli manipulaci s financemi a během chvíle přišel o 270 tisíc korun.
4. listopadu 2025 – Ahoj tati – Poškozený obdržel zprávu – Ahoj tati, mám rozbitý telefon, pošli mi peníze. Domníval se, že píše jeho dcera, a proto bez ověření odeslal 110 tisíc korun na uvedený účet. Později se s dcerou telefonicky spojil a zjistil, že od něho nic nepožadovala.
5. listopadu 2025 – Investice, které nikdy neexistovaly – ženu kontaktoval muž, který jí nabídl investici s vysokým zhodnocením. Zpočátku poslala jen několik tisíc korun, ale údajný poradce ji přesvědčil, aby přidala další prostředky. Celkem tak poslala 140 tisíc korun. Po ukončení komunikace zjistila, že jsou na její jméno navíc jednány dva úvěry. Během komunikace mu totiž sdělila veškeré údaje o své osobě, včetně údajů z občanského průkazu.
6. listopadu 2025 – Další „Ahoj tati“ – Další poškozený obdržel zprávu od údajné dcery, která nutně potřebovala peníze. Bez ověření odeslal téměř 140 tisíc korun. Až poté zjistil, že se stal obětí stejného triku jako mnozí před ním.
Jaké triky podvodníci používají
Podvodníci své scénáře obměňují, ale princip je vždy stejný – vyvolat strach nebo pocit naléhavosti, přimět oběť rychle jednat, získat přístup k penězům nebo osobním údajům.
Nejčastější formy
Podvodné investiční nabídky, falešné zprávy, podvodné odkazy na dopravce nebo platební brány, zneužití důvěry přes komunikační aplikace
Jak se bránit
Nikdy neklikejte na odkazy zaslané neznámou osobou. Neposkytujte přihlašovací údaje, PINy ani kódy. Nikomu neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení. Pokud vám někdo píše jako příbuzný a žádá peníze, vždy si to ověřte telefonátem.
Podvodníci mění jen příběh, nikoli způsob. Lidé přicházejí o celoživotní úspory kvůli jednomu kliknutí nebo chvíli nepozornosti. Buďte proto obezřetní a raději si vše dvakrát ověřte.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
7. října 2025