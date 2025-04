Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Stále přijímáme oznámení o podvodech na internetu

PLZEŇSKÝ KRAJ – I přes stálá preventivní varování lidé oznamují, že byli podvedeni neznámým pachatelem a že přišli o své peníze.

Ačkoliv neustále varujeme a upozorňujeme, aby lidé byli obezřetní, a o případech stále informujeme, i přesto policisté napříč celým Plzeňským krajem stále přijímají množství oznámení o tom, že se lidé stali oběťmi podvodníků a že přišli o svoje peníze. Ve všech případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a případy se intenzivně zabývají.

Jeden z poškozených byl telefonicky osloven neznámou ženou a přesvědčován pod záminkou zhodnocení jeho investic k založení účtu u banky, kam jedině můžou být peníze převedeny, aby byly zhodnoceny. Poté na nezjištěný účet převedl ze svých stávajících účtů částku 257 tisíc korun.

Další poškozená na sociální síti viděla inzerát, který sliboval snadný přístup k finanční hotovosti. Žena na inzerát reagovala a zatelefonovala na telefonní číslo z inzerátu. Podle instrukcí byly požadovány investiční platby a žena tak odeslala 56 tisíc korun ze svého účtu. Pak byla instruována k tomu, aby si do svého počítače nainstalovala program umožňující vzdálený přístup. To žena udělala a vzápětí zjistila, že z jejího účtu odešlo 100 tisíc korun.

Jiný muž byl telefonicky kontaktován bankéřem, že jeho investice 5 tisíc korun do kryptoměny, kterou provedl před rokem, se zúročila na 500 tisíc korun. Pro vyplacení této částky však musel poškozený umožnit přístup do svého bankovnictví. Poté zjistil, že z jeho účtu byly provedeny transakce, o kterých nevěděl a neschvaloval je, a přišel o 300 tisíc korun.

Další údajná bankéřka během telefonátu informovala muže o tom, že se na jeho jméno a jeho občanským průkazem pokusil někdo vzít v jiném kraji úvěr ve výši 250 tisíc korun. Muž toto popřel, a tak mu bankéřka sdělila, že je třeba jeho účet zabezpečit buď tím, že se účet na půl roku zmrazí, nebo že se vytvoří takzvaný zrcadlový účet a stávající účet tak bude stále aktivní. Muž se rozhodl pro zrcadlový účet, na který poté zaslal svoje úspory ve výši 190 tisíc korun. Až poté si na internetu ověřil telefonní číslo bankéřky a zjistil, že se jedná o podvod.

V jiném případě kontaktoval údajný policista muže, že došlo k napadení jeho internetového bankovnictví a že na pobočku banky přišel nějaký muž s plnou mocí a na jeho jméno chtěl půjčku 300 tisíc korun. Policista přepojil hovor na údajného zaměstnance banky, se kterým se poškozený domluvil, že pošle své peníze do bezpečnostní schránky, aby o své peníze nepřišel, a tak učinil platbu ve výši 190 tisíc korun. Jednalo se však o podvod.

Jiná z poškozených našla na internetu webové stránky, kde se nabízelo zhodnocení finančních prostředků. Zaregistrovala se a podle instrukcí poslala několik plateb v celkové částce 1 milion korun. Když chtěla získat investované a zhodnocené peníze, komunikovala s údajným právníkem finanční společnosti, který požadoval zaplacení daně ve výši 125 tisíc korun. To však již žena odmítla.

Štěstí měla žena, která včas rozeznala podvodné jednání, ačkoliv se nejprve také nechala zlákat legendou, že jí budou zaslány výnosy z investic do kryptoměn. Instalovala si podle instrukcí do svého počítače aplikaci, do které zadala osobní údaje, a zároveň měla otevřené své mobilní bankovnictví. Poté zjistila, že se neznámý pachatel pokouší v jejím účtu sjednat půjčku 300 tisíc korun. To poškozená včas zastavila a o svoje peníze tak nepřišla.

Jiná žena si přes sociální síť dopisovala s lékařem v zahraničí. Pod záminkou rozvíjejícího se milostného vztahu z ní podvodník vylákal 75 tisíc korun, které potřeboval na lékařské výlohy.

V některých případech prostřednictvím internetu může kromě podvodů docházet i k vydírání. Jeden muž komunikoval na sociální síti se ženou. Během videohovoru se nechal přesvědčit a začal se sám uspokojovat. Ovšem během videohovoru neznámý pachatel pořídil záznam a poté požadoval po poškozeném 500 tisíc korun s tím, že pokud nezaplatí, zničí jeho pověst a video zašla na sociální sítě jeho přátelům. V dalších oznámených případech se jen lišily částky, které pachatelé po vydíraných mužích požadovali.

V souvislosti se všemi výše uvedenými případy znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Dbejte zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy od vás nebude požadovat nestandardní transakce, abyste zrušili účet nebo převedli peníze na jiný účet. Nikdy nikomu neposkytujte přístup k vašemu internetovému bankovnictví ani osobní údaje. Neinstalujte si do vašich zařízení programy pro vzdálený přístup. Nenechte se zlákat ani vidinou snadného zbohatnutí nebo romantického vztahu.

Chraňte také svoje soukromí. Nikomu neposílejte svoje intimní fotografie či videa s choulostivým obsahem. Radíme na podobné žádosti vůbec nereagovat. Intimita patří jen vám a je nutné myslet na to, že citlivý materiál je snadno zneužitelný. Může se šířit i řadu let a je prakticky nemožné jej z internetu zcela odstranit.



por. Dagmar Brožová

10. dubna 2025

