Stále posilujeme vztahy se sousedy
Česko - německá policejní spolupráce se úspěšně rozvíjí.
Ve dnech 19. a 20. května 2026 se uskutečnilo již 19. zasedání Rozšířené česko-německé řídící skupiny. Tato strategická platforma zastřešuje česko-německou policejní spolupráci na úrovni bezpečnostních sborů obou zemí. Určuje směr česko-německé policejní spolupráce a slouží k řešení aktuálních otázek bilaterální přeshraniční spolupráce. Za českou stranu se jednání účastnil ředitel ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci PP ČR, ředitel Národního operačního centra PP ČR, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského a ředitel Krajského ředitelství Ústeckého kraje se svými kolegy a zástupci Ředitelství služby cizinecké policie. Německá strana byla zastoupena viceprezidentem Spolkové policie s kolegy, prezidentem Saského zemského úřadu a zástupci Bavorské policie. V rámci této platformy se rovněž setkávají zástupci celních správ obou zemí. Skupina se průběžně věnuje problematice nelegální migrace, situaci v oblasti přeshraniční kriminality a rozvoji příhraniční policejní spolupráci na regionální úrovni. Hlavním cílem je posilování bezpečnosti v česko-německém příhraničí a vytváření prostoru pro nové společné postupy boje s přeshraniční kriminalitou. V rámci zasedání proběhlo slavnostní ocenění Dr. Michaelise, prezidenta Saského správního úřadu, jako výraz poděkování za nadstandardní zásluhy o rozvoj česko-německé policejní spolupráce. Dr. Michaelis obdržel jménem policejního prezidenta Plaketu Policie ČR, a také medaili ředitele Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.
plk. Iva Petráčková
Řediteství pro mezinárodní policení spolupráci
20. května 2025