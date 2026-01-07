Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Stále pátráme po řidiči
Nepoznáte ho?
Minulý měsíc se mostečtí policisté dopravního inspektorátu obrátili na veřejnost, protože pátrali po svědcích střetu vozidla s chodcem. K tomu došlo 28. listopadu v ranních hodinách v ulici Jana Palacha. Řidič z místa nehody odjel a starší chodec skončil v nemocnici (více zde). Předem všem děkujeme za poznatky, které ovšem nevedly ke ztotožnění řidiče motorového vozidla. Ten nesplnil zákonnou povinnost. Policistům se podařilo od jednoho ze svědků zajistit záznam z palubní kamery. Nicméně není bohužel v dostatečné kvalitě a registrační značka není čitelná. Podle zjištěných informací se jedná o vůz značky Peugeot 207, tmavě šedé metalické barvy. Řidič byl muž, opravdu hrubým odhadem mezi 30 až 40 lety věku. Na sobě měl tmavou bundu, pracovní kalhoty, které jsou vpředu oranžové a vzadu tmavé s reflexními prvky. Na nohou má muž sportovní boty. Na základě těchto nově získaných poznatků se na veřejnost obracíme opětovně. Pokud muže poznáváte nebo jste byl sám řidičem, obraťte se na linku 158. Tím pomůžete k objasnění dopravní nehody. Děkujeme.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
7. ledna 2026