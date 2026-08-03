Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Stadion Drive-Thru
Opilý řidič v České Třebové se svou fábií projel skrz vestibul zimního stadionu. Zboural přitom dvoje prosklené dveře.
Kuriózní událost řešili policisté v pátek krátce před půlnocí v České Třebové. Řidič se svým vozidlem Škoda Fabia přijel k zimnímu stadionu a z dosud nezjištěných příčin projel vstupní prosklenou halou. Během tohoto manévru poškodil dvoje skleněné dveře. Následně zůstal stát zhruba 200 metrů od místa události. Po příjezdu policistů na místo řidič nastoupil zpět do vozidla a na jejich opakované zákonné výzvy nijak nereagoval. Policisté ho proto za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě.
Ve vozidle kromě šoféra cestovala také žena a pes. Provedená dechová zkouška na alkohol byla u muže pozitivní s výsledkem 2,72 promile. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nadále však zjišťují příčiny a bližší okolnosti události a není vyloučeno, že v průběhu prověřování dojde ke změně právní kvalifikace.
3. srpna 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká