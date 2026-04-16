Srážka vlaku s osobním automobilem v Jablonci nad Nisou
Spolu se složkami IZS zasahujeme u srážky osobního vlaku s osobním automobilem.
Dnes, krátce před půl pátou odpoledne jsme přijali ozmnámení o srážce osobního vlaku s osobním automobilem. Ke střetu došlo v Jablonci nad Nisou, na železničním přejezdu u ulice Revoluční.
V osobním vlaku jedoucím z Tanvaldu do Liberce cestovalo celkem 17 osob, v osobním automobilu pak osoby 4, přičemž tři utrpěly zranění, která si vyžádala lékařskou pomoc. Ke zranění cestujících vlakové soupravy nedošlo.
Místo události je pro provoz jak na železnici, tak také pro automobilovou dopravu uzavřeno po dobu vyšetřování okolností a příčin vzniku kolizního děje. Jsme na místě a řídíme odklon dopravy.
16. dubna 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje