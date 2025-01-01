Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Srážka skončila tragicky
Pětašedesátiletý řidič osobního automobilu na místě zemřel.
V pátek krátce před polednem došlo na Kývalce k tragické dopravní nehodě. Pětašedesátiletý šofér osobního automobilu Renault vjel z nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetnul s dodávkou Toyota. Muž i přes snahu záchranářů na místě zemřel. V dodávce byli zraněni jak její řidič, tak i spolucestující žena. Komunikace byla v místě havárie neprůjezdná. Řidiči nehodu objížděli přes přilehlé parkoviště. K dopravním komplikacím nedocházelo.
por. Bohumil Malášek, 19. září 2025