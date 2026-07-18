Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Srážka dvou autobusů na Znojemsku.
Silnice byla uzavřena několik hodin.
O půl desáté vyjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému k vážné dopravní něhodě dvou autobusů na Znojemsku. Policisté trasu z Brna na Znojmo uzavřeli na několik hodin. Podle prvotních informací řidič autobusu přijíždějícího po hlavní silnici ve směru od Brna narazil do druhého autobusu, který v daný moment vjížděl na hlavní trasu z vedlejší silnice. Na mistě bylo 47 zraněných. U řidičů byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Policisté odkláněli vozidla na objízdné trasy. Kolem 14.30 byl provoz obnoven do přijedu odtahové služby pro druhý autobus. Při manipulaci odtahové služby s autobusem řidili policisté dopravu kyvadlově. Krátce po šestnácté hodině byla trasa již plně průjezdná.
nprap. Petra Hrůzová, 18. července 2026
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