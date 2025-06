Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Srazila ženu s dítětem v náručí a odjela

Pražští policisté pátrají po řidičce skútru, která srazila 21. května v Praze 6, na přechodu pro chodce, ženu s dítětem v náručí.

K dopravní nehodě došlo jednadvacátého května, krátce před devátou hodinou ranní, v ulici Podbabská v Praze 6, poblíž zastávky Nádraží Podbaba, ve směru k Vítěznému náměstí. Čtyřiasedmdesátiletá žena s nezletilým vnukem v náručí, přecházela po přechodu pro chodce a na něm byla sražena ženou na skútru, která jela v pruhu pro cyklisty. Při nehodě spadli všichni zúčastnění na zem a ihned poté se žena na skútru zvedla, omluvila se, a z místa odjela. Sražená si vyhledala lékařské ošetření, jelikož po nehodě pociťovala silnou bolest v noze. V nemocnici se ukázalo, že utrpěla zlomeninu holení kosti, která si o dva dny později vyžádala operativní zákrok a hospitalizaci.

Dopravní policisté pátrají po totožnosti řidičky a také by potřebovali vyslechnou svědky nehody, zejména řidiče v bílem vozidle, který byl v tu dobu střetu nejblíže. Jelikož se jim do současné chvíle nikoho z nich nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud na přiložených fotografiích řidičku poznáváte, nebo máte informace, které by vedly k jejímu nalezení, kontaktujte prosím linku 158. Jedná se o ženu ve věku 20 - 25 let, štíhlé postavy, která má blond vlasy na ramena.

Řidičce skútru hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, až čtyřletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 4. června 2025

