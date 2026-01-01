Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Srazil chodkyni na přechodu a ani nezastavil
Po řidiči bílého motorového vozidla pátráme.
Dne 3. února kolem půl sedmé ráno přecházela 16letá dívka po přechodu pro chodce pod kruhovým objezdem u nemocnice na křižovatce ulic Purkyňova, Moskevská a Liberecká v České Lípě, když jí na něm srazil neznámý řidič blíže nezjištěného vozidla bílé barvy. Podle zatím získaných informací se jednalo o vyšší automobil s delší kapotou a zaoblenými blatníky. Mohlo by se jednat například o typ většího SUV. Vozidlo k přechodu přijelo od nemocnice a směřovalo na Svárov. Dívka z pohledu řidiče přecházela silnici zprava doleva. Při střetu s vozidlem utrpěla poranění na ruce, které si vyžádalo ambulantní péči.
Řidič se o její zdravotní stav vůbec nezajímal a pokračoval v jízdě dál, aniž by z auta vystoupil a situaci na místě nějak řešil. V této souvislosti se obracíme na očité svědky nehodové události, aby nám pomohli při pátrání po něm. V uvedenou dobu byl v okolí kruhového objezdu silný provoz, proto je možné, že tento střet zachytila palubní kamera některého z projíždějících vozidel. Veškeré informace přijmeme na naší bezplatné lince 158. Kontaktovat můžete i osobně kolegy na dopravním inspektorátu v České Lípě.
12. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková