Sražená nezletilá chodkyně

Policisté hledají svědky a účastníka dopravní nehody, při které byla sražena nezletilá chodkyně. 

Dopravní nehoda se odehrála 5. května kolem deváté hodiny v ulici Karlštejnská v Praze 5. Dosud neznámý řidič v nezjištěném motorovém vozidle na přechodu pro chodce srazil nezletilou chodkyni (nar. 2013), která tam zrovna přecházela. Řidič na místě zastavil a opakovaně se nezletilé dotazoval, zda je v pořádku. Ta mu odpověděla, že zraněná není, nasedla do autobusu MHD a z místa nehody odjela. Následně však dívka vyhledala lékařské ošetření, při němž bylo zjištěno, že utrpěla poranění levé nohy a vše následně oznámila na policii.

V souvislosti s dopravní nehodou hledáme svědky a také řidiče motorového vozidla, který dívku na přechodu srazil. Kontaktujte prosím linku 158 a svým svědectvím přispějte k objasnění této události.

por. Mgr. Jan Rybanský
6. květen 2026

fotografie (1)

fotografie (2)

fotografie (3)

