Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Sraz vozidel
V sobotu proběhl sraz upravených vozidel.
Policisté během včerejšího večera a noci řešili sraz zhruba čtyř set upravených vozidel, která se pohybovala po Praze. V průběhu této akce jsme zjistili 20 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z nichž čtyři byly oznámeny správnímu orgánu. Ve dvou případech policisté zadrželi řidičské průkazy. Výše uložených pokut přesáhla 20 tisíc korun.
Řešíme také situaci, při níž jeden z řidičů nezvládl řízení a s vozidlem najel u nájezdu na Nuselský most na chodník, kde se v tu chvíli nacházel člověk. Řidiče tohoto vozidla, za jehož volantem seděl třiadvacetiletý cizinec, jsme vypátrali na Nuselském mostě spolu s dalšími cizinci v několika dalších autech. Věc nyní řeší dopravní policisté.
Během této události došlo také k použití pyrotechniky na místě, kde to není dovoleno, což rovněž řešíme. Po ztotožnění osob, které se z místa rozprchly, věc oznámíme správnímu orgánu.
mjr. Jan Daněk
22.3.2026