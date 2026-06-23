Spuštění nového systému Eurodac
V pátek 12. června 2026 spustila Česká republika jako součást zpřísňujících opatření v návaznosti na reformu azylové a migrační politiky novou, výrazně rozšířenou verzi evropského systému Eurodac.
Ten eviduje žadatele o mezinárodní ochranu a nově i nelegální imigranty s cílem usnadnit určení členského státu EU příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu za pomoci kritérií a pravidel stanovených v nařízení o řízení azylu a migrace a dalších právních předpisech EU. Jedná se o klíčový nástroj pro řízení migrace, který zásadním způsobem přispívá ke zvýšení bezpečnosti České republiky.
Eurodac je centralizovaným systémem EU, který provozuje evropská agentura eu-LISA. Členské státy EU mají povinnost napojit na centrální Eurodac své národní systémy, z nichž do centrálního Eurodacu zasílají svá data o azylantech a nelegálních imigrantech. Za Českou republiku zajišťovaly technickou implementaci a koordinaci všech zainteresovaných subjektů (útvarů) Národní centrum informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia ČR a Kriminalistický ústav Policie ČR za součinnosti Ředitelství služby cizinecké policie, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR, ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci PP ČR, Ministerstva vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky a Sekce informačních a komunikačních technologií) a Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).
Implementace nového Eurodacu byla jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních IT projektů, kterých se kdy Policie ČR účastnila. Přípravy legislativy a technické specifikace na úrovni EU, do nichž byla ČR aktivně zapojena, trvaly přes deset let. Ostrá fáze projektu pak v ČR probíhala od února 2025 do června 2026 a na její realizaci se podílelo přes 70 specialistů z osmi útvarů a šesti externích dodavatelů. V rámci projektu bylo uzavřeno devět smluvních vztahů a došlo k úpravě čtyř rozsáhlých informačních systémů Policie ČR včetně jejich napojení na tři evropské systémy v gesci agentury eu-LISA. K úspěšnému spuštění nové verze systému Eurodac a zajištění plnění všech povinností vyplývajících z nové evropské legislativy přispělo i pořízení 18 komplexních pracovních stanic (tzv. livescanů) pro náběr alfanumerických a biometrických údajů včetně skenů dokladů. Finanční náročnost projektu byla původně odhadnuta na 146,5 mil. Kč, avšak díky zásadní optimalizaci IT architektury byly náklady sníženy na 70 mil. Kč a došlo tedy k zásadní úspoře finančních prostředků.
I přes značné technické a organizační výzvy, kterým byl projekt po celou dobu vystaven zejména z úrovně EU, byl v pátek 12. června 2026 nový Eurodac spuštěn všemi státy s výjimkou Maďarska. Česká republika byla mezi prvními třemi státy, kterým se systém podařilo spustit v plném rozsahu, a potvrdila tak své dlouhodobě vysoké renomé v oblasti rozsáhlých evropských informačních systémů.
Předchozí verze Eurodacu byla spuštěna v roce 2015 a obsahovala pouze otisky prstů žadatelů o azyl a identifikaci členského státu, v němž byla žádost o azyl podána. V návaznosti na migrační krize v uplynulé dekádě a na zhoršující se globální bezpečnostní situaci přijala EU v roce 2024 nařízení o novém Eurodacu, kterým výrazně rozšiřuje jeho funkcionality a možnosti podpory imigračních procesů. Nově jsou v Eurodacu vedle otisků prstů ukládány také alfanumerické údaje o totožnosti (např. jméno, příjmení, datum narození), fotografie obličeje,skeny cestovního dokladu a informace o rizikovosti cizince z pohledu bezpečnosti a veřejného zdraví. Tyto údaje jsou do Eurodacu ukládány pro různé kategorie státních příslušníků třetích zemí – pro žadatele o mezinárodní ochranu, osoby nelegálně překračující vnější hranici EU, osoby nelegálně pobývající na území EU, osoby vyloděné po pátrací a záchranné operaci apod. Zároveň je možné osoby v Eurodacu vyhledávat – např. pro účely vymáhání práva nebo procesů souvisejících s ochranou osobních údajů.
Všem aktérům, kteří se na implementaci nového Eurodacu podíleli, patří obrovské poděkování a uznání za jejich mimořádné nasazení, které nejenže upevnilo pozici ČR jako dlouhodobě spolehlivého partnera v oblasti projektů rozsáhlých evropských systémů, ale zejména výrazně přispělo k lepšímu řízení migrace a tím k reálnému posílení bezpečnosti našeho životního prostoru.
23. června 2026
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, PP ČR