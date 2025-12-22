Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Sprint do 14. patra
Rekord byl letos překonán.
Rok se s rokem sešel a v budově policejního ředitelství opět tekl pot proudem. Policisté územního odboru Most a zástupci Střední školy technické totiž společně uspořádali další ročník „Běhu do policejních schodů.“ Předvánoční závod je určený pro studenty středních škol, kteří musí zdolat 14 patrovou budovu ředitelství. Ta od nejnižšího patra čítá 308 schodů. Účastníci závodí jak za sebe, tak v tříčlenném týmu, ve kterém musela být minimálně jedna žena. Pravidlo závodu je velmi jednoduché. Po startu vyběhnout ze sklepa až pod střechu. K vítězství stačí jen maličkost, být ten nejrychlejší. Na zdolání vrcholu policejního ředitelství měl každý dva pokusy.
Z mosteckých škol se účastnili žáci Střední školy technické i Střední školy diplomacie a veřejné správy. Z kraje pozvání přijal tým ze Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov. Změřit síly přijeli také studenti z hlavního města z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. Úctyhodnou vzdálenost a chuť reprezentovat svoji školu měli i žáci Střední průmyslové školy a Střední odborné školy, kteří dorazili z dalekého Dvora Králové nad Labem.
Tento ročník předčil všechna očekávání, protože rekord tratě, který byl dvě vteřiny pod minutovou hranicí v dlouhém držení policistou ze zásahové jednotky, při letošním klání padl.
Všichni do závodu vložili maximum svých sil. Mimo nového rekordu byly i další výsledky velmi zajímavé a nejrychlejší běžci minutovou hranici doslova atakovali. Ti, co zrovna nezávodili, se mohli rozcvičit a protáhnout v zázemí ředitelství. V tělocvičně mohli přes obrazovku v přímém přenosu sledovat výkony soupeřů nebo získat informace o práci u policie a podmínkách přijetí do služebního poměru. Studenti měli i možnost načerpat síly z připraveného občerstvení.
Jak to celé dopadlo? Novým rekordmanem tratě se stal student z SPŠ a SOŠ Dvůr Králové, jehož čas se zastavil na neuvěřitelných 53 vteřin (01:50 po dvou kolech). Prý se ani moc nezadýchal. Není divu, však je to juniorský mistr světa v překážkovém běhu OCR závodů. Nejrychlejší zástupkyně studentek (SŠT Most) doběhla do cíle ve skvělém čase jedna minuta a dvacet šest vteřin (02:58 po dvou kolech). Jako družstvo se nejlépe umístil jeden z tříčlenných týmů Střední školy technické.
Ti, co stanuli na pomyslném stupni vítězů, si převzali z rukou zástupců spolupořádající škol a policie věcné dary včetně medaile a diplomu. Vítězům ještě jednou gratulujeme. Poraženým děkujeme za účast a věříme, že příští ročník bude o to zajímavější.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
22. prosince 2025