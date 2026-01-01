Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sprejerství

Vandal posprejoval nebytové prostory panelového domu. 

Táborští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a pátrají po dosud neznámém vandalovi, který v přesně nezjištěné době od 21. do 23. března 2026 poškodil sprejovými barvami prostor požárního schodiště v sedmém patře jednoho z panelových domů v Berlínské ulici v Táboře. Nevzhlednými a vulgárními obrazci posprejoval požárních dveře, podlahu, vnitřní skleněné výplně oken a omítku.  Škoda byla předběžně odhadnuta na 15 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  25. března 2026    

