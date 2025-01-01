Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Sprejeři v černém dopadeni
Děčínští policisté dopadli trojici mladíků, kteří měli posprejovat několik objektů ve městě. Všem třem bylo sděleno podezření z přečinu poškození cizí věci.
Děčínští policisté objasnili případy poškození cizí věci, ke kterým došlo v listopadu 2025 na několika místech v Děčíně. Tři mladíci z Děčína měli podle zjištění policistů během jediného dne posprejovat různé objekty ve městě a způsobit tak škodu v řádech několika desítek tisíc korun.
První oznámení policisté přijali 11. listopadu ve večerních hodinách, kdy bylo nahlášeno posprejování budovy v ulici Pohraniční. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky ve spolupráci se strážníky městské policie. Po jejich příjezdu se tři osoby oblečené v černém rozutekly různými směry. Jednoho z podezřelých se však strážníkům podařilo nedaleko zadržet a předat policistům. Při kontrole u něj našli tašku se spreji a na rukou i oblečení měl zřetelné stopy od barvy.
Další šetření vedlo k rychlému ztotožnění a vypátrání i zbývajících dvou mladíků. Policisté zjistili, že trojice měla mít na svědomí ještě dva další případy, které se odehrály téhož dne, a to v ulici Průchod, kde byla posprejována zeď budovy, a v Myslbekově ulici, kde došlo k posprejování autobusové zastávky.
Škody, které měli svým počínáním způsobit, v součtu dosáhly částky 38 tisíc korun.
Na základě shromážděných důkazů sdělili policisté z obvodního oddělení Děčín–město všem třem mladíkům podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci ve formě spolupachatelství. Pokud soud uzná jejich vinu, hrozí jim trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Připomínáme, že poškození cizí věci posprejováním či pomalováním je trestným činem, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Jakékoli svévolné ničení majetku, ať už se jedná o budovy, dopravní zařízení či jiné objekty, může mít vážné právní následky.
Děčín 25. listopadu 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje