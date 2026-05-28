Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Sprejeři - škoda milion

Kriminalisté pátrají po několika mladých mužích, kteří posprejovali zeď v památkově chráněném území a tím způsobili škodu za milion korun. 

Skupina čtyř mladých mužů poškodila zeď v Letenských sadech v Praze 7, a to tak, že na ni nasprejovali několik nápisů v celkové délce bezmála patnácti metrů. K poškození došlo 6. dubna mezi půlnocí a jednou hodinou ranní a způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na jeden milion korun. 

Policisté s kriminalisty zajistili kamerové záznamy a jejich vyhodnocením zjistili, že celý skutek mají na svědomí čtyři mladí muži, po kterých začali okamžitě pátrat. Kamery je zachytily i na zastávce MHD, kde je jejich podoba velmi dobře zachycena. Jelikož se je kriminalistům za využití všech operativně pátracích prostředků do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud je poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich dopadení, volejte prosím linku 158. 

Mladí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. 

por. Richard Hrdina
28. května 2026

