Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sprejera chytili přímo při činu

Cizinec byl vyhoštěn z České republiky. 

Nymburským policistům se podařilo chytit sprejera, téměř okamžitě po činu, a to i díky všímavosti občana, který si vandala na vlakovém nádraží v Nymburce povšiml a zavolal policisty.

Vše se odehrálo v sobotu 4. dubna kolem 22. hodiny na hlavním nádraží v Nymburce, kam muž dojel vozidlem k odstavenému vlaku a začal na několik vagónů sprejovat různé nápisy. Tohoto jednání si ale všimnul muž, který ihned upozornil policisty. Ti vyjeli okamžitě na místo v počtu několika hlídek. Jakmile si sprejer policistů všiml, dal se nejprve na útěk a následně nasedl do vozidla s cizí poznávací značkou a z místa ujel. Policisté se za ním ihned vydali a netrvalo dlouho a ve vozidle ho zastavili. U něj pak v kufru vozidla nalezli více jak 30 sprejů a několik jich nalezli i přímo na místě, kde k posprejování vlaků došlo.

Muž policistům uvedl, že byl v České republice na velikonoční svátky. Celý případ nymburští policisté zpracovali ve zkráceném přípravném řízení a 29letému cizinci sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Následující den stanul cizinec před soudem, kde padl i trest.

Soudce 29letému cizinci uložil trest odnětí svobody na 6 měsíců s podmínečným odložením na 12 měsíců, dále byl vyhoštěn z České republiky se zákazem se sem vrátit po dobu jednoho roku a byly mu odebrány spreje, kterými se trestné činnosti dopustil. 
Následovat bude i uhrazení škody, která byla vyčíslena na téměř 50 tisíc korun.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. dubna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 