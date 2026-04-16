Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Sprejera chytili přímo při činu
Cizinec byl vyhoštěn z České republiky.
Nymburským policistům se podařilo chytit sprejera, téměř okamžitě po činu, a to i díky všímavosti občana, který si vandala na vlakovém nádraží v Nymburce povšiml a zavolal policisty.
Vše se odehrálo v sobotu 4. dubna kolem 22. hodiny na hlavním nádraží v Nymburce, kam muž dojel vozidlem k odstavenému vlaku a začal na několik vagónů sprejovat různé nápisy. Tohoto jednání si ale všimnul muž, který ihned upozornil policisty. Ti vyjeli okamžitě na místo v počtu několika hlídek. Jakmile si sprejer policistů všiml, dal se nejprve na útěk a následně nasedl do vozidla s cizí poznávací značkou a z místa ujel. Policisté se za ním ihned vydali a netrvalo dlouho a ve vozidle ho zastavili. U něj pak v kufru vozidla nalezli více jak 30 sprejů a několik jich nalezli i přímo na místě, kde k posprejování vlaků došlo.
Muž policistům uvedl, že byl v České republice na velikonoční svátky. Celý případ nymburští policisté zpracovali ve zkráceném přípravném řízení a 29letému cizinci sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Následující den stanul cizinec před soudem, kde padl i trest.
Soudce 29letému cizinci uložil trest odnětí svobody na 6 měsíců s podmínečným odložením na 12 měsíců, dále byl vyhoštěn z České republiky se zákazem se sem vrátit po dobu jednoho roku a byly mu odebrány spreje, kterými se trestné činnosti dopustil.
Následovat bude i uhrazení škody, která byla vyčíslena na téměř 50 tisíc korun.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. dubna 2026