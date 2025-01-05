Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Sprejer poškodil fasádu objektu
Policisté díky všímavosti občanů sprejera zadrželi.
Strakoničtí policisté zadrželi čtyřiadvacetiletého muže, který poškodil fasádu domu v lokalitě Sídliště Mír ve Strakonicích sprejováním barev. Protiprávní jednání si všiml pohotový svědek, jenž událost neprodleně oznámil na policii. Policisté u zadrženého muže zajistili spreje a fixy, které k činu použil. Mladý muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Firmě vlastnící tento objekt muž způsobil škodu odhadovanou na 15 000 korun. Policisté děkují všem všímavým občanům, kterým není jejich okolí lhostejné.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
5. ledna 2025