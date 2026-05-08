Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sprejer dopaden

Svoje aktivity realizoval i mimo jižní Čechy. 

Jindřichohradeckým policistům se podařilo i díky všímavým občanům objasnit hned několik případů sprejerství, které měl na svědomí jediný podezřelý. Již v listopadu loňského roku se v Kasárenské ulici v Jindřichově Hradci objevil nasprejovaný obrázek na jedné zdi. Od té doby pak policisté zaznamenali několik sprejerských "výtvorů" např. na skleněné ploše zastávky městské hromadné dopravy v Jáchymově ulici nebo na zdi domu na Náměstí Míru. A to nebylo jediné. Podezřelý muž své aktivity realizoval i mimo hranice našeho kraje, konkrétně v Pelhřimově, kde posprejoval zeď jedné budovy. Celková škoda, kterou svým počínáním způsobil, přesáhla částku 41 000 korun. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž (nar. 1998) z Jihlavska by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem. V případě prokázání viny mu za trestný čin poškození cizí věci hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
8. května 2026 

