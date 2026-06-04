Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Správně se rozhodnout už ve školce. Předškoláci na Kladně trénovali osobní bezpečí
Jak bezpečně přecházet silnici, co dělat při setkání s cizím člověkem nebo jak reagovat na volně pobíhajícího psa? Odpovědi hledali předškoláci z mateřské školy v Kladně společně s policejní preventistkou.
Dne 27. května 2026 proběhlo v Mateřské škole Vrchlického 2337 v Kladně preventivní povídání zaměřené na osobní bezpečí nejmenších dětí. Předškoláci si společně s preventistkou Policie České republiky hravou formou připomněli situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě, a učili se správně reagovat.
Na samotném začátku si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Mnohé z nich již věděly, jaké číslo patří policii, hasičům nebo zdravotnické záchranné službě. Přesto zaznělo důležité upozornění – čísla nestačí jen znát, ale je potřeba vědět i to, kdy a jak správně pomoc přivolat.
Během programu preventistka využívala oblíbené Poldovy omalovánky, které dětem pomocí obrázků ukazují správné i rizikové chování. Na jedné straně obrázků děti hledaly chyby a nebezpečné situace, na druhé pak správná řešení. Malí „detektivové“ velmi aktivně spolupracovali a často sami přicházeli na to, co by mohlo být špatně.
Společně si připomněli zásady bezpečného přecházení silnice, bezpečné jízdy na kole i správné používání ochranných prvků. Velká část programu byla věnována také kontaktu s cizími lidmi. Děti si povídaly o tom, proč není správné odcházet s neznámým člověkem, přijímat od něj dárky nebo někam nastupovat bez vědomí rodičů.
Právě toto téma získává ještě silnější význam. Dne 25. května jsme si připomněli Pomněnkový den – den věnovaný pohřešovaným dětem. Symbol modré pomněnky připomíná, že některé děti se domů nikdy nevrátily a jejich rodiny stále čekají. Smyslem této osvětové aktivity je upozornit veřejnost na důležitost prevence, otevřené komunikace s dětmi a posilování jejich bezpečnostních návyků. Připomíná také, že někdy může rozhodnout zdánlivá maličkost – například vědět, komu důvěřovat a jak reagovat v neznámé situaci.
A právě zde vznikla i malá preventivní „zápletka“. Děti dostaly jednoduchou situaci: „Před školkou zastaví auto a sympatický pán řekne, že ho poslala maminka, ať vás odveze domů.“ Společně jsme krok po kroku rozebrali, proč může být podobná situace nebezpečná. Nakonec už všichni věděli správnou odpověď – nikdy neodcházet s cizím člověkem a vždy si informaci ověřit u rodičů nebo učitelky. Společně jsme si i vyzkoušeli, jak moc nahlas umíme zakřičet "pomoc" a že je důležité na sebe umět upozornit a zkusit se bránit.
Velký prostor dostalo také téma bezpečného kontaktu se psy. Děti si připomněly, že ne každý pejsek chce být hlazen, a že ani hodný pes nemusí mít rád kontakt s cizími lidmi. Povídalo se o tom, jak správně přistupovat ke zvířatům, a také o tom, jak reagovat při setkání s volně pobíhajícím psem.
Součástí Poldových omalovánek jsou i další důležitá témata – například nalezení nebezpečných předmětů, bezpečné chování doma nebo otevírání dveří cizím osobám. Učitelky proto obdržely omalovánky k dispozici do mateřské školy, aby se děti mohly k tématům pravidelně vracet a opakovat si je i v dalších dnech. Protože právě opakování a nenásilné připomínání základních pravidel může jednou pomoci dítěti správně se rozhodnout v situaci, která nebude jen součástí obrázku, ale skutečného života.
nprap. Monika Pragerová
Územní odbor policie Kladno
4. června 2026