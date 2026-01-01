Policie České republiky  

Správce informačních a komunikačních technologií a systémový inženýr

KŘP Karlovarského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení komunikačních systémů – místo výkonu práce Karlovy Vary - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Karlovy Vary, Závodní 386/100
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zabezpečení provozu komunikačních technologií nezbytných pro výkon služby u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,
  • zabezpečení provozu specializovaných multimediálních systémů u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 10 se mzdou 24.790,- Kč až 35.770,- Kč (dle započitatelné praxe),
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč,
  • možnost čerpání prostředků z FKSP,
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna,
  • osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby,

Požadujeme

  • ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu* v elektrotechnických nebo IT oborech (předpoklad pro získání odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.),
  • organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
  • dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel,
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání,
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič,
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů).

Výhodou

  • praxe v oboru komunikační techniky nebo informatiky,
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, komunikační schopnosti,
  • znalost informačních a komunikačních systémů PČR.

Další informace

  • pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 15. 2. 2026  
  • možnost nástupu: 1. 3. 2025 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpk.oikt@pcr.cz (v kopii na lubos.kuna@pcr.cz)  s předmětem „správce informačních a komunikačních technologií“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií, tel. číslo: 974 361 270.

* V případě přijetí uchazeče, který nesplňuje požadavek na vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, bude mu z praxe odečtena určitá část odpracovaných let

