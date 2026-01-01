Správce informačních a komunikačních technologií a systémový inženýr
KŘP Karlovarského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení komunikačních systémů – místo výkonu práce Karlovy Vary - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Karlovy Vary, Závodní 386/100
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zabezpečení provozu komunikačních technologií nezbytných pro výkon služby u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,
- zabezpečení provozu specializovaných multimediálních systémů u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 10 se mzdou 24.790,- Kč až 35.770,- Kč (dle započitatelné praxe),
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč,
- možnost čerpání prostředků z FKSP,
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna,
- osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby,
Požadujeme
- ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu* v elektrotechnických nebo IT oborech (předpoklad pro získání odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.),
- organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
- dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel,
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání,
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič,
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů).
Výhodou
- praxe v oboru komunikační techniky nebo informatiky,
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, komunikační schopnosti,
- znalost informačních a komunikačních systémů PČR.
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 15. 2. 2026
- možnost nástupu: 1. 3. 2025 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpk.oikt@pcr.cz (v kopii na lubos.kuna@pcr.cz) s předmětem „správce informačních a komunikačních technologií“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií, tel. číslo: 974 361 270.
* V případě přijetí uchazeče, který nesplňuje požadavek na vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, bude mu z praxe odečtena určitá část odpracovaných let