Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Neviděli jste ho?
Klatovští policisté pátrají po pohřešovaném muži ze Zavlekova.
Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz. následující odkaz: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22260824250304 Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.
Pohřešovaný muž je vysoký 172 cm, má zelené oči a tmavě hnědé krátce střižené vlasy, bez vousů.
Bližší popis oblečení: tmavé kraťasy, tmavé triko, černá mikina s bílými nápisy Calvin Klein na obou rukávech, šedá kšiltovka Nike, bílé boty Puma.
Pohřešovaný muž byl naposledy viděn dne 24. srpna 2025 kolem jedné hodiny ráno v kempu Valcha poblíž obce Zavlekov na Klatovsku. Naposledy kontaktoval rodinné příslušníky dne 23.srpna ve 21:47 hodin. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.
nprap. Michal Schön
25. srpna. 2025