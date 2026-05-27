Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Rokycany - Georgi DICHEV

Č. j. KRPP-76513-72/TČ-2025-030812 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Rokycany
Obvodní oddělení Rokycany
Jiráskova čp. 179, 337 01 Rokycany

Č. j. KRPP-76513-72/TČ-2025-030812                                                                                                                          Rokycany 26. května 2026
                                                                                                                                                                                                            Počet stran: 2

Georgi DICHEV, nar. 1999

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Ode dne 27.05.2026  je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou. Jedná se o usnesení nadepsaného policejního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o zrušení zajištění finančních prostředků na účtu banky, které bylo vydáno dne 23.04.2026 pod č.j.: KRPP-76513-67/TČ-2025-030812. 

Rozhodnutí je možné vyzvednout v sídle nadepsaného policejního orgánu v pracovních dnech  v době od 7.30 do 15.30 hodin.

Vyřizuje: nprap. Martin Vepřek, vrchní inspektor
Telefon:  974335664

Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 08.06.2026 po této době bude zásilka uložena u zdejšího policejního orgánu. 

Poučení adresáta:

Tato zásilka je doručována dle zákona č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  a s odkazem na § 63 odst. 1 tr. řádu též dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování, anebo jde o adresu uvedenou v § 63 odst. 3 tr. řádu. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce. (viz. § 64 odst. 4 tr. řádu.)

Vyvěšeno: 27.05.2026
Sejmuto: 08.06.2026

               nprap. Martin Vepřek 
                  vrchní inspektor 
                  tel.: 974335664                                                                                                  npor. Mgr. Bc. Petr Huml, DiS. 
                                                                                                                                                       vedoucí oddělení

                                                                                                                                              v z. npor. Bc. Petr Hetflajš, DiS.
                                                                                                                                                    schváleno elektronicky
                                                                                                                           (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                                    podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

  

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 