Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o možnost převzít písemnost TANCOŠ

Č. j.  KRPH-91130-36/TČ-2025-050581 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor oddělení hospodářské kriminality
Husovo nám. 698, 547 45 Náchod

Č. j. KRPH-91130-36/TČ-2025-050581                                                                                                   Náchod 13. ledna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzít písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, Oddělení hospodářské kriminality, Husovo nám. 698, 547 01 Náchod dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analogiím k § 50l Občanského soudního řádu

oznamuje možnost převzít následující písemnosti:

Usnesení podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, evidované pod č.j. KRPH-91130-34/TČ-2025-050581, adresované osobě Patrik TANCOS, nar. 28.06.1997.

Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu.

Adresát si může zásilku vyzvednout u policejního orgánu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, Oddělení hospodářské kriminality Náchod, odloučené pracoviště Jiráskova 169, Hronov, každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 14:30 hod. ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.

Poučení:
Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odepře-li adresát, případně osoba oprávněná za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná-li policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno; na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.

Vyvěšeno dne : 14.1.2026

Sejmuto dne : 24.1.2026

por. Bc. Tomáš Stonjek
komisař OHK ÚO Náchod, tel. 974 534 733/731

