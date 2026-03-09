Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o možnost převzít písemnost BAKALOV
Č. j. KRPH-93670-103/TČ-2025-050281
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Územní odbor Hradec Králové
oddělení hospodářské kriminality
Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové
Č. j. KRPH-93670-105/TČ-2025-050281
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Hradec Králové dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analogiím k § 50l Občanského soudního řádu
oznamuje
možnost převzít následující písemnosti:
Usnesení dle ustanovení § 79f odst. 1 - odst. 3 trestního řádu, adresované osobě Nikola BAKALOV, nar. 16.09.2003
Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu.
Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, Ulrichovo nám. 734, Hradec Králové, každý pracovní den po celou provozní dobu ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.
Poučení:
Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odepře-li adresát, případně osoba oprávněná za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná-li policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno; na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.
por. Petr Čeněk
komisař
Vyvěšeno dne: 09.03.2026
Sejmuto dne: 08.04.2026