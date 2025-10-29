Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Speciální kontrola zaměřená na rychlost
Jednou z hlavních příčin dopravních nehod jsou ty, které byly způsobeny nedodržením rychlostního limitů na pozemní komunikaci.
Středočeští policisté jeden den mezi 24. a 26. říjnem věnovali speciální kontrole zaměřené na dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci a mimo obec.
V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Jejich pozornosti neunikly ani další zákonem stanovené povinnosti jako zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní. Neopomenuly kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech. Hlavním cílem této akce není jen represe, ale také preventivní působení na řidiče.
Během akce policisté zkontrolovali 830 vozidel. Vyřešili pokutou v příkazním řízení na místě 394 přestupků, 8 jich zadokumentovali a poslali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 190 řidičů, 136 v obci, 54 mimo obec. Dalším nejčastějším dopravním přestupkem bylo nezaplacení dálničního poplatku, 27 případů. Špatný technický stav vozidla mělo 25 řidičů, 21 jich dostalo pokutu za špatný způsob jízdy, 12 za držení hovorového zařízení. Za jízdy nepoužilo bezpečnostní pásy 7 pasažérů. Pod vlivem alkoholu řídilo své vozidlo 5 řidičů. Další 3 jsou podezřelí, že řídili pod vlivem drog. Policisté během akce zadrželi 4 pachatele trestné činnosti
Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na dodržování povolené rychlosti je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu. Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou dopravních nehod, které mnohdy končí tragicky.
Osvětový projekt 13:Minut
Jízda nepřiměřenou rychlosti je chyba, kterou pravidelně děláme téměř všichni a bez výčitek. Tedy jen do doby, než nám to nevyjde. „Plus deset“ je totiž společenská norma. Víme, že je to „jen za body“ a nepřipouštíme si, že to může mít fatální následky. Odhalte s námi příběhy lidí, kterým se tato chyba vymstila a nahlédněte do jejich svědomí.
por. Mgr. Markéta Robková
29.10.2025