Senior v ohrožení

Pokud muže někdo viděl, ať kontaktuje policisty na lince 158. 

Ve středu, kolem čtvrté hodiny ranní, odešel z domova z Rudné 74letý senior. Šel směrem na Prahu, u sebe nemá telefon, ale hlavně inzulín,  který si musí aplikovat 2x denně. Jeho absence mu může způsobit vážné zdravotní problémy

Pokud muže kdokoliv uvidí, ať kontaktuje policisty prostřednictvím linky 158.

V případě, že již odkaz nebude aktivní, byla osoba nalezena a pátrání odvoláno.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková 

tiskové oddělení KŘP Středočeského kraje 

