Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Senior v ohrožení
Pokud muže někdo viděl, ať kontaktuje policisty na lince 158.
Ve středu, kolem čtvrté hodiny ranní, odešel z domova z Rudné 74letý senior. Šel směrem na Prahu, u sebe nemá telefon, ale hlavně inzulín, který si musí aplikovat 2x denně. Jeho absence mu může způsobit vážné zdravotní problémy.
V případě, že již odkaz nebude aktivní, byla osoba nalezena a pátrání odvoláno.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
tiskové oddělení KŘP Středočeského kraje