Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po vězni
Pokud jste zaznamenali jeho pohyb nebo ho někde spatříte, kontaktujte policii.
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 21letém vězni, který v pátek 1. května 2026 utekl přímo z prostor věznice Jiřice.
Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23190501260108 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud jste hledaného někde viděli nebo uvidíte, kontaktujte neprodleně policisty na tísňové lince 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeský kraj
2. května 2026