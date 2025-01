Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nalezený muž zemřel násilnou smrtí . . .

KRAJ/MĚLNICKO - Středočeští kriminalisté prověřují první násilný čin v roce 2025 kvalifikovaný jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti.

První lednový den roku 2025 přijali policisté krátce před desátou hodinou dopoledne oznámenío nálezu muže bez známek života poblíž jedné z ubytoven v Neratovicích na Mělnicku. Muž měl na těle viditelná zranění, která si nemohl způsobit sám, proto byla nařízena soudní pitva ke zjištění přesné příčiny smrti. Podle zatím předběžných výsledků zemřel muž v důsledku vnitřních poranění, která mohla být způsobena fyzickým napadením.

Kriminalisté intenzívně pracovali na zjištění okolností, za kterých muž (37 let) zemřel a současně také zjišťovali, s kterými osobami byl do doby smrti v kontaktu. Na základě těchto šetření následně kriminalisté omezili na svobodě ještě téhož dne, zhruba dvě hodiny po přijetí oznámení, podezřelého 31letého muže, který byl umístěn do policejní cely. Následujícího dne s ním kriminalisté v rámci prověřování události prováděli potřebné procesní úkony.

Dnes je již 31letý muž, známý oběti, v pozici obviněného. Kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, 3 trestního zákoníku. Podle zatím dosavadních šetření měli spolu oba muži při oslavách Silvestra konflikt, který nad ránem vyústil ve velmi agresivní rvačku, v důsledku které utrpěl poškozený muž vážná vnitřní poranění.

Vyšetřování případu, v rámci kterého budou kriminalisté podávat návrh na vzetí obviněného muže do vyšetřovací vazby, stále pokračuje.

V případě, že soud následně uzná vinu 31letého muže na tomto činu, hrozí mu trest odnětí svobody od osmi do šestnácti let.

Mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí OTP

3. ledna 2025

vytisknout e-mailem