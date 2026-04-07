Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
NALEZEN - Hledáme třináctiletého chlapce
Informace o něm přijmou policisté na lince 158.
Pátrání odvoláno, chlapce nalezli policisté v pořádku v Pardubicích.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
5. 7. 2026
Na základě oznámení otce pátrají policisté po 13letém Sebastianovi. Viděl ho naposledy v pátek odpoledne.
Informace k chlapci, o tom, kde se nachází, lze volat policistům na linku 158.
Pokud již odkaz nebude aktivní, byl chlapec nalezen a relace odvolána.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
4. 7. 2026