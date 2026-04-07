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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

NALEZEN - Hledáme třináctiletého chlapce

Informace o něm přijmou policisté na lince 158. 

Pátrání odvoláno,  chlapce nalezli policisté v pořádku v Pardubicích. 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková 

5. 7. 2026

Na základě oznámení otce  pátrají policisté po 13letém Sebastianovi. Viděl ho naposledy v pátek odpoledne.

Informace k chlapci, o tom, kde se nachází, lze volat policistům na linku 158.

Pokud již odkaz nebude aktivní, byl chlapec nalezen a relace odvolána. 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková 

4. 7.  2026

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