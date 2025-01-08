Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zveřejnění poskytnuté informace podle z. č. 106/1999 Sb.
Dotaz na působnost Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v oblasti zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se dotazoval na základě, kterého zákonného ustanovení se Policie ČR domnívá, že má ve věcech vedených u Městského úřadu Kutná Hora pod č.j. MKH/049656/2025 sp. zn. KH/049656/2025/06 pravomoc vyřizovat žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli byla poskytnuta informace, že Krajské ředitelství policie Středočeského kraje nevyřizovalo a ani nevyřizuje v režimu InfZ žádnou žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.
Mgr. Michal Plesl
vedoucí analyticko-právního oddělení
1. 8. 2025
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
11. 8. 2025