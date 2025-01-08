Policie České republiky  

Zveřejnění poskytnuté informace podle z. č. 106/1999 Sb.

Dotaz na působnost Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se dotazoval na základě, kterého zákonného ustanovení se Policie ČR domnívá, že má ve věcech vedených u Městského úřadu Kutná Hora pod č.j. MKH/049656/2025 sp. zn. KH/049656/2025/06 pravomoc vyřizovat žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadateli byla poskytnuta informace, že Krajské ředitelství policie Středočeského kraje nevyřizovalo a ani nevyřizuje v režimu InfZ žádnou žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr. Michal Plesl
vedoucí analyticko-právního oddělení
1. 8. 2025

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
11. 8. 2025

