Zveřejnění informace:

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal:

"O sdělení, zda Finanční úřad pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín vyzýval Krajské ředitelství policie Středočeského kraje k poskytnutí jakýchkoliv údajů ve věcech vedených pod následujícími sp. zn. a v případě, že ano pod jakými sp. zn. byly žádosti a výzvy vyřízeny: 

- KRPS-89969/TČ-2022-010781

- KRPS-309621/TČ-2021-010381

- KRPS-123957/TČ-2020-010781-ID

- KRPS-69088/TČ-2020-010082

- KRPS-18073/TČ-2020-010781-ID

- KRPS-224138/TČ-2019/010781-ID

- KRPS-340689/TČ-2018-010781-ID

- KRPS-93138/TČ-2018-010082."

Policie České republiky žadateli sdělila, že Finanční úřad pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín, nevyzval žádný z organizačních článků povinného subjektu k poskytnutí jakýchkoliv údajů ve věcech vedených pod Vámi uvedenými čísly jednacími.

