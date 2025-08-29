Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zveřejnění informace:
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal:
"O sdělení, zda Finanční úřad pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín vyzýval Krajské ředitelství policie Středočeského kraje k poskytnutí jakýchkoliv údajů ve věcech vedených pod následujícími sp. zn. a v případě, že ano pod jakými sp. zn. byly žádosti a výzvy vyřízeny:
- KRPS-89969/TČ-2022-010781
- KRPS-309621/TČ-2021-010381
- KRPS-123957/TČ-2020-010781-ID
- KRPS-69088/TČ-2020-010082
- KRPS-18073/TČ-2020-010781-ID
- KRPS-224138/TČ-2019/010781-ID
- KRPS-340689/TČ-2018-010781-ID
- KRPS-93138/TČ-2018-010082."
Policie České republiky žadateli sdělila, že Finanční úřad pro Středočeský kraj, sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín, nevyzval žádný z organizačních článků povinného subjektu k poskytnutí jakýchkoliv údajů ve věcech vedených pod Vámi uvedenými čísly jednacími.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
29. 8. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 9. 2025