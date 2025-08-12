Policie České republiky  

Zaslání informace o úkonech policistů v souvislosti s oznámením o neoprávněných výkopech na soukromém pozemku

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požaduje informace o provedených úkonech Policie ČR v souvislosti s oznámením o neoprávněných výkopových prací na soukromém pozemku.

Policie ČR žadateli sdělila následující informaci:

K závěru o výkopových pracích na pozemkové parcele bylo provedeno šetření v katastrálních mapách a jednání s odpovědnou osobou z Krajské správy a údržby silnic.

Kontrolní geodetické zaměření nebylo provedeno.

Na místě byla pořízena potřebná fotodokumentace, která je součástí spisu č.j. KRPS-278080/ČJ-2025-011216.

Nebyla provedena lustrace osob, které prováděly výkopové práce.

Ze strany Odboru vnitřní kontroly povinného subjektu nebylo prováděno prošetřování Vašeho tvrzení ze dne 12.11.2025.

Zpracovatel:
JUDr.Zdeněk Charvát
8. 12. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 12. 2025

Vyřizuje:
JUDr.Zdeněk Charvát

